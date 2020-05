Clizia e Paolo nella bufera dopo essere stati smascherati da Barbara D’Urso, il web: “Che figura di me…” (VIDEO)

Ieri, nell’ultimo blocco di Live non è la D’Urso, è avvenuto un episodio davvero degno di nota. Clizia e Paolo sono finiti nella bufera per aver finto di non essersi mai visti per tre mesi. La conduttrice, in un primo momento, li ha fatti parlare, ma poi non ha potuto fare a meno di sbugiardarli.

La reazione del web è stata davvero immediata. Molti utenti, infatti, sono accorsi al di sotto di un post pubblicato dall’Incorvaia per manifestare la loro opinione. La maggior parte del follower hanno accusato la coppia di aver fatto una vera figuraccia.

Barbara D’Urso sbugiarda Clizia e Paolo

Il momento in cui Barbara D’Urso ha sbugiardato i suoi due ospiti in diretta è stato davvero esilarante. I protagonisti avrebbero dovuto dare luogo al loro primo incontro dopo tre mesi di lontananza a causa della quarantena. Questo avvenimento sarebbe dovuto essere immortalato dalle telecamere di Live non è la D’Urso, ma non è stato così. Dopo aver chiesto a Ciavarro e l’Incorvaia di manifestare il loro stato d’animo, Lady Cologno è passata all’attacco.

La conduttrice ha chiesto ai suoi ospiti per quale ragione stessero fingendo di non essersi ancora incontrati quando, in realtà non è così. Clizia e Paolo sono rimasti interdetti, ma la vera bufera è scoppiata successivamente sui social. L’Incorvaia, infatti, ha provato a dare qualche spiegazione e successivamente ha pubblicato anche un video su Instagram in cui ha immortalato il momento di una cena romantica tra lei e il suo compagno. (Continua dopo il video)

Il web solleva una bufera

I follower, però, non hanno avuto pietà ed hanno approfittato dello spunto per scagliarsi duramente contro i due protagonisti. Contro Clizia e Paolo, dunque, è stata sollevata una bufera senza precedenti. Entrambi sono stati accusati di aver voluto prendere in giro tutti i telespettatori solo per avere un po’ di visibilità in più. Altri, invece, gli hanno detto di non avere proprio nulla da festeggiare a seguito della pessima figura fatta ieri.

Per il momento, però, i diretti interessati non si sono ancora espressi in merito alla vicenda. L’Incorvaia si è limitata a pubblicare solo questo video, mentre Paolo ha preferito chiudersi in un rigoroso silenzio. Sul web, infatti, in molti hanno notato che durante la strigliata della D’Urso, il figlio d’arte era imbarazzatissimo, al punto da non riuscire a pronunciare nulla.