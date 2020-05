Gemma Galgani, la nipote ha la stessa età di Sirius (Foto)

Gemma Galgani è, indubbiamente, la dama più conosciuta all’interno del parterre di Uomini e Donne. Se questo era valido fino al pre-lockdown, lo è diventato ancor di più dopo l’emergenza Covid-19. Il format “intermedio” di Uomini e Donne, la cui registrazione in studio era bloccata, prevedeva la possibilità per Gemma e Giovanna Abate di essere corteggiate via chat.

Proprio via chat Gemma Galgani ha conosciuto Sirius, alias Nicola Vivarelli. Fin qui nulla di strano se non fosse per l’età di questo corteggiatore, appena 26 anni. Inevitabili, a questo punto, i continui attacchi da parte di fans e persone in studio primi tra tutti gli opinionisti Tina Cipollari. Nelle ultime ore è stata scovata una foto che ritrae Gemma insieme alla nipote e, indovinate un po’? La ragazza ha la stessa età di Sirius. Vediamo i dettagli.

Gemma Galgani corteggiata dal “nipotino”

Ad accanirsi in maniera più evidente con Gemma Galgani è Tina Cipollari. L’opinionista, sin dal primo momento, è sobbalzata letteralmente sulla sedia quando ha sentito l’età del ragazzo che corteggiava, in maniera anche evidente, la Galgani. “Non ti vergogni?” ha tuonato più volte nei confronti della dama torinese. “Stai corteggiando e ti stai facendo corteggiare da un ragazzo che potrebbe essere tuo nipote“.

Insomma, le polemiche in studio per questa conoscenza non si sono placate e, dato l’andamento della situazione, paiono destinate a non placarsi con molta facilità. Sirius, poi, sembra andare spedito verso la sua meta che sembrerebbe essere proprio la Galgani. Più volte, il ragazzo ha rimandato “al mittente” corteggiatrici sue coetanee ribadendo con forza che il suo unico interesse è rappresentato proprio da Gemma. Sarà davvero così?

La nipote di Gemma

Tra un dubbio e l’altro, è stata scovata sui social di Gemma Galgani una foto che la ritrae in compagnia di una bella ragazza. L’occasione che le ritrae è di quelle importanti: la laurea della giovane, di nome Carola, che ha appena concluso il suo ciclo di studi con un bel 110. Ma chi è questa ragazza vicina a Gemma? Si tratta di una delle sue nipoti che, ironia della sorte, ha l’età di Sirius.

Tina Cipollari, tra una parodia e l’altra, ci ha azzeccato. Gemma Galgani potrebbe essere la nonna (o la zia anziana) di Sirius. Il rapporto che lega la dama torinese alla ragazza pare essere molto stretto. Ma chissà cosa pensa Carola della frequentazione di Gemma con un suo coetaneo? Non è chiaro!