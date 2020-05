Fernanda Lessa commenti particolari a Montovoli, come reagirà il marito?

Fernanda Lessa, una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP, tornata a far parlare di sé. Lo aveva già fatto, a dire il vero, nel momento in cui aveva raccontato le difficoltà affrontate nella vita e il momento buio che stava attraversando poco prima di entrare nella casa. Una donna dal carattere forte che ha fatto della sua sensualità uno dei suoi punti di forza.

E proprio per la bellezza la bella modella è tornata a far parlare di sé. La bellezza a cui ci riferiamo, però, non è la sua (evidente a tutti) ma quella di un altro bellissimo partecipante del GF VIP. Si tratta di Andrea Montovoli. Fernanda Lessa avrebbe commentato una delle sue foto in una maniera che non è passata inosservata. Vediamola.

Una vita tutt’altro che facile

Una vita tutt’altro che semplice quella di Fernanda Lessa. La modella brasiliana, all’interno della casa più spiata d’Italia, si è messa completamente a nudo e ha parlato, a cuore aperto, delle sue sofferenze. Ma non solo! La donna ha tirato fuori un carattere molto forte che, spesse volte, le è costato diverse liti con altri concorrenti. Rimarranno nella storia, tra tutte, le litigate con Antonella Elia risoltesi con un abbraccio poco prima dell’eliminazione.

Una volta finita in nomination, forse proprio a causa delle sue interperanze, il pubblico del reality ha scelto di eliminare Fernanda Lessa che è così tornata alla vita reale. Complice la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, la modella ha passato moltissimo tempo sui social dove ha fatto compagnia a tutti i suoi fans con moltissime dirette ed altrettanti commenti.

Il commento su Andrea Montovoli

Proprio in uno dei commenti che Fernanda Lessa ha lasciato sul profilo di Andrea Montovoli i fans più attenti non si sono fatti sfuggire un bel particolare. Con la solita schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, la modella brasiliana ha commentato con un sonoro “Bono” una foto del bell’Andrea. Ed in effetti la foto lascia pochi spazi a dubbi e ritrae il ragazzo in posa di profilo, con un taglio di capelli tutto nuovo e la solita incredibile bellezza.

Insieme a Fernanda Lessa anche altri ex inquilini della casa hanno commentato la suddetta foto di Montovoli. Nessuno, però, c’ha messo tutta la veemenza tipica della modella spagnola. Paolo Ciavarro, ad esempio, ha scritto “Dajeee”, volto a sottolineare anche lui la bellezza dell’amico. Cosa penserà il marito della Lessa di un commento così diretto?