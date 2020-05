Antonio Zequila, la mamma confessa “È ancora innamorato di..”

Antonio Zequila è stato tra i protagonisti, nel bene e nel male, dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP. L’attore non si è mai tirato indietro e ha sempre cercato di esprimere le proprie idee, entrando molto spesso in conflitto con gli altri inquilini della casa. Uno degli argomenti di cui Zequila ha parlato più spesso e, diciamolo, più volentieri riguarda la sua vita sentimentale e le tante donne che l’hanno contraddistinta.

Di nomi il bell’Antonio Zequila ne ha fatti molti. Non solo Adriana Volpe (che ha smentito categoricamente) ma anche Lory Del Santo e diversi nomi noti. Tra tutti una sembra essere passata nel dimenticatoio, Simona Tagli. La donna si è molto offesa per non essere stata nominata da Zequila tra i suoi amori dato che la loro storia, durata 7 anni, è stata importante. La verità, però, potrebbe essere un’altra.

La verita di mamma Carmela

Quante volte abbiamo nominare mamma Carmela all’interno della casa? Praticamente tutti i giorni quando, ogni mattina, Antonio Zequila e l’amico “Mummi” salutavano le rispettive mamme attraverso le telecamere. Ebbene, proprio mamma Carmela sembra essere a conoscenza della verità sulla situazione sentimentale del figlio. I dettagli sarebbero stati svelati durante un’intervista al settimanale DiPiù.

Le sue parole, tra l’altro, sono molto eloquenti e ben descrivono quella che è la situazione attuale. “Antonio, per me sei ancora innamorato di Simona Tagli” ha detto mamma Carmela al giornalista rivolgendosi direttamente al figlio. Poi ha richiamato i fatti attuali “Tra te e lei c’è una schermaglia amorosa” riferendosi ai botta e risposta tra i due legati alle omissioni di Antonio Zequila all’interno della casa del GF VIP.

Antonio Zequila, il no di Marina

Se Antonio Zequila sia ancora innamorato davvero di Simona Tagli non ci è dato saperlo. È chiaro, però, che mamma Carmela spera in un riavvicinamento dal momento che sostiene sia ormai giunto il momento, per Antonio, di farsi una famiglia magari proprio con la Tagli. Nel frattempo, comunque, una cosa è certa. Marina, la donna di cui Zequila si era dichiarato innamoratissimo, gli ha rifilato un bel due di picche.

In diretta al GF VIP, infatti, Antonio Zequila si era detto innamorato proponendole di sposarlo. In quel momento non era arrivata nessuna risposta. Una volta fuori dalla casa, però, l’attore ha dovuto fare i conti con la realtà. Nessun matrimonio in vista e, soprattutto, una situazione sentimentale del tutto ingarbugliata per buona pace di mamma Carmela.