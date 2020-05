Elga Enardu, cos’ha detto sulla rottura tra Serena e Pago

Pago e Serena Enardu sono di nuovo al centro del gossip a causa della rottura del loro rapporto. I due, dopo la riappacificazione al GF VIP, si sono detti definitivamente addio senza dare una spiegazione univoca sui perché che li hanno portati a questa scelta. I fans stanno facendo mille ipotesi e, tra un’opinione e l’altra, è arrivata la difesa di Elga Enardu che si schiera, naturalmente, con la gemella.

Ega Enardu ha sempre sostenuto la relazione tra Pago e Serena. Eppure, adesso che la storia si è chiusa ha preso una posizione e l’ha fatto in favore della sorella. Serena sostiene che il rapporto con Pago fosse ormai diventato un accumulo di liti. Il cantante, invece, ha sostenuto di aver scoperto qualcosa di grave e imperdonabile sulla donna. Tra pareri discordanti cos’ha detto Elga? Vediamolo.

Elga Enardu su Serena e Pago

Poche ore fa, sul proprio profilo Instagram, Elga Enardu ha risposto alle domande di tutti i fans che si chiedono, ormai da giorni, quale sia lo stato d’animo di Serena dopo la fine dell’amore con Pago. La ragazza ha cercato di essere più chiara possibile. “Serena sta esattamente come la vedete. Quando la vedete sta bene… avrà dei suoi momenti naturalmente di malinconia e di rabbia. Però sta bene, decisamente” ha detto. Serena ha, quindi, dei momenti di malinconia, ma è noemale. Per il resto sembrerebbe star bene.

Elga Enardu si è espressa anche sull’ex cognato, Pago. Dopo le dichiarazioni fatte dal cantante su una presunta scoperta gravissima che gli avrebbe fatto perdere la fiducia in Serena, ha voluto dire la sua. A chi le chiede dove si trova Pago e come sta lei risponde “Domande su Serena, comunque non lo so. Si vede che per certi aspetti non stavano benissimo“.

Pago e Serena, accuse reciproche

In base a quanto dichiarato da Pago, dunque, tra i due è cessata di esistere la fiducia. E si sa, quando questo succede non si va da nessuna parte in nessun tipo di rapporto. E l’amore non fa eccezione. Pago ha accusato apertamente la sorella di Elga Enardu di averlo deluso e di aver fatto qualcosa di molto grave che, però, non ha voluto specificare.

Serena ha naturalmente risposto a tutto questo e non ci sta proprio ad essere attaccata così. L’accusa di Serena è importante. Pago usa queste scuse come mezzucci per promuovere il suo nuovo singolo che uscirà a breve.