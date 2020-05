Gigi D’Alessio ha lasciato la Tatangelo per non risposarsi in chiesa?

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati. La fine della loro unione che durava da ben 20 anni e che ha portato anche alla nascita di un figlio, è ormai definitiva. Una notizia che ha lasciato di stucco i moltissimi fans della coppia che speravano che i problemi trapelati qua e là potessero essere superati in nome di un amore importante.

Eppure, così non è stato! I due cantanti hanno interrotto la loro relazione. Un’interruzione a cui i fans devono abituarsi ma alla quale non è ancora stata data una spiegazione. Né la cantante di Sora, né Gigi D’Alessio hanno ufficializzato i motivi della rottura. Nelle ultime ore, però, è apparsa l’ombra dell’ex moglie. Che ci sia lei dietro a tutto questo?

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, una lunga storia d’amore

A febbraio 2005 Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo davano vita alla loro storia d’amore. Relazione che, però, viene resa nota molto dopo, alla fine del 2006. A frenare il cantante, forse, la differenza d’età con la Tatangelo. Il forte sentimento che li univa, però, aveva preso il sopravvento. Nel 2010 arriva il momento più bello per la coppia: la nascita di Andrea, il loro primo figlio.

Sette anni dopo, nel 2017, la prima crisi a cui Gigi D’Alessio e la Tatangelo hanno cercato di reagire riprovando a rimettere in piedi il proprio amore tornando insieme a fine estate 2018. Il 20 marzo 2020, però, proprio il cantante napoletano ha annunciato, sui social, la fine definitiva del suo rapporto con la Tatangelo senza specificare altro. Nonostante i segnali di problemi fossero evidenti da tempo, la notizia dello strappo è giunta inaspettata e ha lasciato i fans senza parole.

Carmela Barbato, è lei il motivo della rottura

Dal momento dell’ufficializzazione della fine della relazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, sono molte le ipotesi che si sono fatte sulle motivazioni che, però, non sono state rese note né dall’uno né dall’altra. Tra queste è stata indicata come causa probabile anche l’ex moglie di D’Alessio, Carmela Barbato, con cui l’uomo ha vissuto un matrimonio di 20 anni e con la quale ha avuto quattro figli.

Si vocifera che Anna Tatangelo volesse sposarsi in chiesa ma che questo non fosse possibile se non previo annullamento da parte di Gigi D’Alessio del primo matrimonio. Azione che l’uomo non ha voluto fare per non fare torti alla sua ex moglie. Possibile sia questa la causa? I protagonisti non si sono ancora espressi.