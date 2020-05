Mara Venier lancia una nuova frecciatina velenosa a Barbara D’Urso tirando in ballo Loredana Lecciso

Al Bano ospite a Domenica In di Mara Venier

Un’intervista molto commovente e particolare quella messa in atto da Mara Venier nella puntata di Domenica In in onda il 24 maggio 2020. In collegamento da Cellino San Marco il Maestro Al bano ha parlato della sua lunga carriera, i genitori entrambi scomparsi e il suo 77esimo compleanno avvenuto la settimana scorsa.

La padrona di casa ha più volte menzionato Romina Power mentre ha taciuto su Loredana Lecciso. Per quale ragione? Per caso la professionista veneta e l’ex soubrette salentina non vanno per niente d’accordo? Andiamo a vedere cosa è accaduto nelle ultime ore.

Botta e risposta tra Mara Venier e Al Bano Carrisi

A fine intervista Mara Venier ha accennato ad Al Bano di avere tra le mani una poesia scritta di pugno da Romina Power, in pratica un regalo originale in occasione del 77esimo compleanno del cantante pugliese. L’ex moglie, però, non ha voluto realizzare un video come hanno fatto altri colleghi Pippo Baudo, Pupo o Massimo Ranieri, ma delle rime realizzate appositamente per il Maestro Carrisi.

Quando la conduttrice di Domenica In ha provato di leggerla, il cantautore di Cellino San Marco l’ha bloccata dicendole: “Poi mi raccomando, la par condicio. Ti ricordo che questa trasmissione è seguita sia da una parte che dall’altra. Io voglio vivere sereno, volevo parlare solo di musica, ma poi si va sempre a parlare della mia vita sentimentale”. Ovviamente Al Bano si riferiva alla sua compagna Loredana Lecciso cui è tornato insieme da quattro anni.

Mara Venier e la frecciata a Barbara D’Urso

A quel punto Mara Venier è sbottata in diretta dicendo che Loredana Lecciso a differenza di Romina Power non le ha inviato nulla. Dopo il botta e risposta, la professionista veneziana ha deciso di chiudere l’intervista e di salutare il suo ospite.

Prima di chiudere il collegamento, però, zia Mara ha lanciato un’ennesima frecciatina velenosa alla collega partenopea Barbara D’Urso.“Al Bano, io ti saluto con affetto. Lo sai, non è la mia televisione quella che mette in imbarazzo le persone che amo. Non voglio mettere in imbarazzo nessuno e non voglio mettere in difficoltà nessuno”, forse facendo riferimento al modo di condurre di Carmelita. Quest’ultima avrà modo di replicare alla provocazione?