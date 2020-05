Emma Marrone felice e innamorata sul prato con il suo lui: “La mia persona preferita” [FOTO]

Emma Marrone felice dopo il lockdown da Coronavirus

Dopo il lungo periodo di quarantena Emma Marrone sembra particolarmente felice per aver rivisto i suoi familiari ed amici. Super attiva sui suoi canali social, la cantante salentina la scorsa settimana su Instagram ha scritto la seguente frase: “Il salento mi fa bene all’anima”.

Nella foto in questione la 36enne si è fatta vedere molto serena e sorridente. Dopo un paio di giorni, invece, l’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi ha postato un altro scatto in cui si mostra al settimo cielo al fianco di qualcuno a lei molto speciale. Di chi si tratta? Nel prosieguo dell’articolo scoprirete la sua identità.

La cantante salentina al fianco del suo adorato bulldog Gaetano

Non si tratta di nessun fidanzato o amico umano, bensì il suo adorato e buffo cane che si chiama Gaetano. Quest’ultimo p un bellissimo ed affettuoso bulldog inglese che le è stato donato quando era ancora fidanzato Stefano De Martino, che da qualche anno è il consorte di Belen Rodriguez.

Il suo pelosetto appare in diversi contenuti che la cantante condivide su Instagram. Foto dove si vede la Marrone mentre coccola scatti dove lo coccola il suo amico a quattro zampe. A corredo dell’immagine in questione, la 36enne ha scritto la seguente didascalia: “La mia persona preferita”, rivolgendosi naturalmente al suo adorato Gaetano. (Continua dopo il post)

Emma Marrone e il regalo di compleanno a Gabriele Muccino

Lo scatto postato da Emma Marrone sul suo seguitissimo account Instagram ha ottenuto migliaia di likes e commenti da parte dei seguaci. Quest’ultimi, infatti, hanno avuto modo di vedere quanto la cantante salentina sia legata al suo bulldog Gaetano e quanta sintonia c’è tra i due. Qualche giorno prima l’artista aveva postato un altro contenuto in occasione del compleanno del noto regista Gabriele Muccino.

Nello specifico si vede la 36enne pugliese mentre indossa un abito da nozze intenta a sposarsi. Con chi? Ovviamente è la scena del film in cui ha recitato qualche mese fa e che appunto è diretto dal festeggiato. Un contenuto che ha ricevuto una valanga di mi piace e tanti commenti di auguri da parte dei follower. Ecco la foto in questione che in pochissimo tempo è diventato virale sul web: