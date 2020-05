Elena Morali spiega i motivi della rottura con Favoloso e poi si scusa con Taylor Mega (VIDEO)

In questi giorni si è molto discusso della rottura tra Elena Morali e Luigi Favoloso. La fanciulla, un po’ di giorni fa, ha registrato delle Instagram Stories in cui ha annunciato di aver lasciato il suo fidanzato e poi si è scagliata duramente contro Taylor Mega.

Il nome di quest’ultima non è mai saltato fuori, ma i riferimenti sono stati assolutamente palesi. Quelle clip hanno, naturalmente, fatto il giro del web e l’argomento è stato affrontato durante la precedente puntata di Live non è la D’Urso. In tale occasione, la Morali ha fatto delle precisazioni molto importanti.

I motivi della rottura con Luigi Favoloso

Durante l’ospitata da Barbara D’Urso, Elena Morali ha svelato quali siano i veri motivi della rottura con Luigi Favoloso. La donna ha detto che c’entra il suo ex Daniele Di Lorenzo. I due, infatti, si sono rivisti nei giorni passati in quanto lei ha sempre un debole nei suoi confronti. Questo, quindi, ha fatto infuriare in modo molto pesante Luigi, il quale ha deciso di non rispondere più alle telefonate della Morali. Quest’ultima, allora, nel corso dell’ospitata a Live, ha chiesto pubblicamente al suo ex di perdonarla e di tornare con lui.

La protagonista dell’ospitata ha anche fatto chiarezza in merito alla famosa conversazione intercorsa tra lei e Nina Moric diverso tempo fa. Ieri, infatti, è stato mandato in onda il contenuto della conversazione in cui Elena si sfoga con la modella e parla malissimo di Luigi. La showgirl non ha potuto fare a meno di ammettere tutto e di dire semplicemente di essersi ricreduta sul conto del napoletano. (Clicca qui per il video)

Elena Morali si scusa con Taylor Mega su Instagram

Dopo questo semplice chiarimento in merito alla rottura con Favoloso, Elena Morali ha registrato delle IG Stories in cui ha fatto ulteriori specifiche. La donna ha ammesso di essere una persona troppo impulsiva, pertanto, spesso si mette in situazioni compromettenti. In virtù di questo, infatti, si è collegata ai precedenti attacchi a Taylor Mega e si è scusata con l’influencer.

Nel caso specifico, Elena ha detto di aver cancellato quei contenuti perché, in realtà, non pensava davvero tutte le cose che ha detto. Purtroppo, però, è stata mossa dall’istinto e la pancia l’ha spinta ad agire in questo modo. In tutto questo tempo, intanto, la Mega non ha mai menzionato l’argomento e, anche a seguito delle scuse pubbliche, ha continuato ad ignorare la sua accusatrice.