Vivi e Lascia Vivere, la seconda stagione si farà? Ecco la verità

Un successo davvero inaspettato quello di “Vivi e Lascia Vivere”, la serie televisiva che vede protagonista Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini. Giovedì prossimo andrà in onda la sesta ed ultima puntata e il pubblico si sta già chiedendo se ci sarà una seconda stagione. Nel cast come pochi sanno sono presenti anche i figli dei due attori.

A parlare del futuro di Vivi e lascia vivere ci ha pensato Pappi Corsicato, in una recente intervista rilasciata a Fanpage. Il regista ha parlato del rapporto con l’attrice campana Iaia Forte e del legame professionale con Elena Sofia Ricci, scelta come protagonista della fiction. Vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato.

La seconda stagione di Vivi e Lascia Vivere si farà

Pappi Corsicato ha raccontato durante l’intervista che Vivi e Lascia Vivere non è nata con il presupposto di una seconda stagione. Ovviamente, l’inaspettato successo e il record di ascolti puntata in puntata ha cambiato i loro progetti. Infatti, ad oggi ha riconsiderato l’idea di chiudere il suo progetto lavorativo e proseguire con una nuova stagione. ‘Ho già un’idea di come potrebbe proseguire’, ha affermato. Quale notizia migliore per i fan che sul web avevano tanto sperato in un prosieguo.

La seconda serie di Vivi e Lascia Vivere quindi si farà ma a causa del Covid-19 bisognerà aspettare per le registrazione o tanto meno vedere come organizzarsi. ‘Vediamo che succede anche con i decreti, le restrizioni, bisogna fare i conti anche con quello’.A breve si saprà come gestire la produzione di fiction, programmi e film in questa Fase 2 e si troverà il modo per garantire la sicurezza di tutti senza rinunciare all’intrattenimento dei telespettatori.

Anticipazione ultima puntata

Grande attesa per l’ultima puntata di Vivi e Lascia vivere, in onda giovedì 28 Maggio su Rai 1. La serie che vede protagonista Elena Sofia Ricci è pronta alla conclusione ma come già detto in precedenza ci sono tutte le buone intenzioni per una seconda stagione. Ma cosa accadrà nell’ultima puntata?

Il pubblico assisterà alla riunione di tutta la famiglia di Laura in ospedale in ansia per la sorte di Giovanni, investito da un auto pirata. Tony continuerà a nascondersi per via dell’accusa di omicidio ma venuto a conoscenza delle gravi condizioni di Giovanni tornerà a Napoli.

Rentato deciderà di partire per le Canarie, lasciando ancora una volta la moglie nei guai. Laura, infatti, rischierà di fallire e potrebbe salvarsi soltanto se l’attività venisse ceduta. Le donne lotteranno con le unghie e con i denti, affinché ciò non accada. Laura sotto ricatto deciderà di mollare tutto, temendo che qualcuno possa far del male ai suoi figli. Un colpo di scena però cambierà il finale.