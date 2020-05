Al Bano, clamorosa gaffe a Domenica In: ‘l’uomo ha distrutto i dinosauri’ (VIDEO)

Domenica 24 maggio Al Bano ancora una volta ha ‘raggiunto’ Domenica In. Il cantante ha parlato dei suoi successi, dell’amore per la musica e anche del coronavirus che come tutti sappiamo gli ha portato via uno dei suoi più grandi amici. Il cantante però durante la diretta ha fatto una clamorosa gaffe affermando che i dinosauri si sono estinti per via dell’uomo e lo stesso accadrà con il Covid-19.

Durante la diretta, Mara Venier ha tirato in ballo anche Romina Power, in occasione dei 77 anni di Al Bano. Nei giorni scorsi, il maestro di Cellino San Marco ha compiuto gli anni e ha ricevuto tantissimi regali sia dai familiari che dagli amici. E parlando della sua ex moglie, la bella Romina lo ha sorpreso con una poesia che però non è stata letta.

La gaffe di Al Bano a Domenica In

Secondo Al Bano, ospite di Domenica In, i dinosauri non si sono estinti per cause naturali ma sono stati “battuti” dall’uomo. “L’uomo ha distrutto i dinosauri, figuriamoci se non distrugge questo piccolo verme, microbo, che si chiama coronavirus”: ha detto il cantante pugliese.

Ovviamente, Al Bano è stato raggiunto da una pioggia di critiche e in tanti hanno ironizzato sulla situazione. “L’ultimo dinosauro si è suicidato dopo aver ascoltato ‘Nostalgia canaglia’”, si legge in un tweet”. E in un altro: “Secondo Al Bano l’uomo ha distrutto i dinosauri, poi ha cucinato i tortellini nel brodo primordiale”. (Continua dopo il post)

Albano zittisce Mara Venier

Momento di grande tensione durante la diretta di ieri di Domenica In. Al Bano non ha voluto ascoltare le parole dedicategli da Romina Power, per rispetto di Loredana Lecciso e per evitare l’ennesimo pettegolezzo.

Il cantante di Cellino San Marco non ci ha pensato due volte nell zittire Mara, chiedendole con gentilezza di non voler proseguire con la poesia della sua ex moglie, scritta per il proprio compleanno. Attimi di vero imbarazzo sia per la presentatrice che per il pubblico a casa. Preso atto delle parole del cantante, la Venier non ha mandato più in onda alcuni firmati che riguardavano proprio Al Bano e Romina, decidendo do chiudere l’intervista in modo pacifico e senza rancori.