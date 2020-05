GF Vip, Antonio Zequila sorprende: le parole inaspettate su Sossio Aruta

Antonio Zequila depone l’ascia di guerra nei confronti di Sossio Aruta. Ecco le sue inaspettate dichiarazioni

GF Vip: lo scontro tra Antonio Zequila e Sossio Aruta

Durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip Antonio Zequila e Sossio Aruta hanno fatto molto discutere per il loro percorso che prima li ha visti amici e poi nemici. Infatti, quando Sossio è entrato nella Casa, Antonio ha avuto un po’ di gelosia e senso di rivalità nei suoi confronti ma il tutto è sfociato in sfide scherzose, abbracci e un rapporto molto sereno tra di loro.

Invece, dopo poco tempo, il clima di simpatia e di gioco se n’è andato per lasciare spazio all’astio e agli scontri. I “due galli nel pollaio” hanno iniziato a litigare pesantemente e a nulla è servito un chiarimento, perché l’accesso alla finale di Sossio ha riacceso l’animo guerrigliero dell’attore nei confronti dell’ex calciatore.

Alla fine dell’esperienza nel reality Sossio ha rilasciato delle dichiarazioni che lasciavano trasparire tutta la rabbia nei confronti di Antonio. Infatti, quest’ultimo ha iniziato a parlare dell’ex moglie dell’ex volto di Uomini e Donne, dei suoi figli e lui non l’ha perdonato. Ma se Sossio l’ha definito “meschino”, Antonio ha avuto improvvisamente un cambio di rotta.

Antonio Zequila: ‘Dimentico. Sossio è una brava persona’

Antonio Zequila ha recentemente rilasciato un’intervista al settimanale Mio in cui ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno sorpreso un po’ tutti. Invece di replicare alle parole di Sossio e continuare lo scontro, ha scelto di deporre l’ascia di guerra.

L’attore ha detto che augura a Sossio e a Ursula tanta felicità per il loro matrimonio, lui è una brava persone ed è bello che vinca l’amore considerato il fatto che hanno anche una bambina piccola. Inoltre, ha detto che ha dimenticato tutto quello che è successo nella Casa del Grande Fratello Vip. Quindi non risponderà più alle critiche usando il motto: “non fare del passato un presente che non sarà futuro“.

Ha anche aggiunto che dall’8 aprile, data dell’ultima puntata del reality, lui ha chiuso tutti i rapporti perché alcune persone non le conosceva prima e non vuole conoscerle dopo. Lui pensa di essere il vincitore morale dell’edizione ed è sicuro di aver lasciato un’impronta importante nel programma. Voi che cosa ne pensate di queste dichiarazioni?