Ilary Blasi e il nuovo look post lockdown: i jeans e le scarpe firmate costano un botto [FOTO]

Ilary Blasi e il look post quarantena

Dopo aver trascorso oltre due mesi chiusa in casa per il lockdown, Ilary Blasi per le sue prime uscite pubbliche ha deciso di sfoggiare una mise trendy e firmata. La moglie di Francesco Totti ha, ha, infatti, messo un top a maniche lunghe leopardato con dei toni bianco e del nero.

Un capo abbinato ad un jeans chiaro, con una leggera strappatura alla caviglia. Ma non è finita qui, l’ex conduttrice del Grande Fratelo Vip ha indossato anche un paio di décolleté nere in pelle firmate Gucci del costo di 595 euro. L’outifit in questione è stato mostrato sul suo account Instagram scatenando una serie di reazione differenti.

La passeggiata a Roma insieme al marito Francesco Totti

Costretta a rimanere nella propria abitazione per via della quarantena da Covid-19, la bella Ilary Blasi essendo a casa ha fatto uso di tute, leggings e vestiti comodi. Una scelta condivisa da gran parte degli italiani. Dopo che il Premier ha dato inizio alla Fase 2, la conduttrice Mediaset e moglie di Francesco Totti ha deciso di sfoggiare degli outfit super costosi e trend.

Nella sua prima uscita per le vie della Capitale, insieme all’ex attaccante della Roma, ha portato con sé una borsa marsupio firmata Chanel e un paio di anfibi Monolith di Prada. Tutti e due gli accessori abbinati a una mascherina protettiva nera. Grazie a quest’ultima la coppia ha potuto girare indisturbati nella città eterna. Ovviamente il tutto è stato documentato sui loro rispettivi canali social.

Ilary Blasi sfoggia un outfit costoso e trendy

Dopo la passeggiata per le strade di Roma, Ilary Blasi stavolta ha optato per un look meno sportivo e più femminile. Infatti la professionista Mediaset ha indossato delle décolleté nere firmate Gucci. Poi la moglie di Francesco Totti aveva addosso un top animalier, più corto all’altezza del ventre e cade perfettamente sul jeans, indossato con piccolo risvolto.

Alla mise la donna ha abbinato un make up e pettinatura adeguata, ovvero uno chignon morbido e disordinato appositamente, ma anche un trucco occhi con sfumatura dorata ed eyeliner. Naturalmente non poteva mancare il suo sorriso raggiante che è uno degli elementi più belli della Blasi. Anche stavolta la donna ha mostrato il tutto sul suo canale Instagram. Ecco le foto in questione: