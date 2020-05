Ursula Bennardo, accuse velate a Serena e Pago dopo la rottura?

Ursula Bennardo, lo sanno benissimo i fedeli telespettatori di Uomini e Donne, ha conosciuto Sossio Aruta, con cui sta da diverso tempo e ha una bambina, in tv. Proprio per questo motivo, molto probabilmente, è particolarmente sensibile all’affetto che il pubblico tende a dimostrare alle storie nate e sviluppatesi, poi, sotto i riflettori delle telecamere.

Ursula Bennardo, sulla base di questa sua convinzione, ha lanciato una vera e propria frecciatina a due dei concorrenti più discussi del Grande Fratello VIP. Stiamo parlando di Serena Enardu e Pago, riappacificatesi, pareva, nella casa più spiata d’Italia dopo la rottura a Temptation Island. Le parole che ha utilizzato sono state molto chiare e dure. Vediamole.

Ursula Bennardo, l’attacco a Serena e Pago

Nonostante non abbia detto esplicitamente che il suo ultimo post è dedicato proprio all’ex coppia del GF VIP, è quasi certo che Ursula Bennardo si rivolga proprio a loro. I due, infatti, sono finiti nell’occhio del ciclone mediatico a causa della rottura della loro relazione che, a quanto pare, non è passata per nulla inosservata. Uno stop che, ancora una volta, avrebbe preso in giro il pubblico che da sempre li ha sostenuti. Almeno questo è quanto si evince dal post.

Ma cos’ha scritto, di preciso, Ursula Bennardo? “Se sfruttate i sentimenti per avere popolarità e quindi giocate con un cuore e con il pubblico vi consiglio di cambiare strategie perché così perdete credibilità, dignità e stima e automaticamente pubblico e follower” ha tuonato la Bennardo sul proprio profilo social. Poi ha proseguito con un consiglio chiaro e netto “Il pubblico non è stupido e va rispettato”.

Ma cos’è successo tra Serena e Pago

Nonostante il gossip si stia scatenando, non è ben chiaro cosa sia successo tra Pago e Serena che abbia portato alla rottura definitivo. Un amore che era stato messo duramente alla prova durante Temptation Island dove Serena aveva perso la testa per il single Alessandro. Un amore rinato sotto le telecamere del GF VIP da quando Serena è entrata a far parte del cast dei concorrenti.

Eppure, adesso le cose sono cambiate moltissimo. Sui social si rincorrono accuse reciproche, attacchi, manifestazioni di delusione e smarrimento. Né Pago né Serena hanno specificato il motivo reale che li ha portati a questo punto nonostante il cantante abbia specificato di aver scoperto una cosa gravissima ed imperdonabile. E mentre i fans attendono, tutti dicono la propria, compresa Ursula Bennardo.