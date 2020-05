Uomini e Donne, brutto colpo per Gemma: scende una donna per Nicola e lui cambia idea

Colpo di scena a Uomini e Donne: arrivano tre corteggiatrici per Sirius

Continua a incuriosire la presenza di Nicola Vivarelli, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. Il 26enne arrivato a Uomini e donne per corteggiare la dama torinese si troverà davanti ad un bivio. L’ex di Giorgio Manetti nonostante la sua voglia di continuare la conoscenza con Sirius dovrà scontrarsi con tre nuove corteggiatrici arrivate in studio per il suo cavaliere.

Cosa succederà? Intanto, possiamo anticipare che la conoscenza tra Nicola e Gemma sembra andare sempre meglio ma qualcosa nella puntata porterà scompiglio tra i due. Ben tre corteggiatrici infatti, scenderanno per conoscere il cavaliere.

Arrivano tre corteggiatrici per Nicola Vivarelli

Nicola Vivarelli sembra davvero interessato a Gemma Galgani. Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, nonostante l’inserimento di Valentina Autiero, ha dimostrato quanto tenesse a conoscere la dama, confermando i propri sentimenti verso la torinese.

C’è da dire, però, che per il giovanissimo cavaliere arriveranno ben tre corteggiatrici molto giovani e di sicuro Sirisu verrà tentato. Come reagirà Gemma? La dama infatti, si troverà di fronte ben tre giovani ragazze pronte a conoscere il suo Nicola. Un di queste lascerà il pubblico a casa senza parole iniziando un ragionamento che mai nessuno si sarebbe aspettato.

Come reagirà Gemma Galgani?

La corteggiatrice di Nicola Vivarelli trovando il consenso di Maria De Filippi prenderà la parola. Secondo la giovane, Sirius dovrebbe iniziare a conoscerla anche per vedere se, l’interesse nato nei confronti di Gemma sia solo un’amicizia o qualcosa di più.

Tali parole lasceranno senza parole anche il baby corteggiatore di Uomini e donne che resterà con il dubbio. A quanto pare il cavaliere pare sia stato molto colpito da quest’ultima e molto probabilmente accetterà di conoscerla.

Intanto, come è già accaduto la scorsa settimana, Gemma Galgani è davvero presa da Nicola. In una recente intervista ha dichiarato che fino ad oggi nessun uomo si è mai preso ‘cura’ di lei come sta facendo Vivarelli, dimostrandole tutto il suo reale interesse. Molto differente, invece, è l’opinione di Tina Cipollari, Gianni Sperti e della maggior parte del pubblico. Tutti sono convinti che il ragazzo stia recitando una parte e che voglia solo visibilità.