Uomini e Donne, Lorenzo e Claudia: le parole su matrimonio e figli

Claudia ha voluto precisare che cosa pensa del progetto di fare una famiglia con Lorenzo. Ecco che cosa ha detto l’ex corteggiatrice

Uomini e Donne: Lorenzo e Claudia sempre più felici insieme

Lorenzo Riccardi aveva partecipato a Uomini e Donne un paio di volte come corteggiatore, prima nel trono di Ludovica Valli, poi in quello di Sara Affi Fella e Nilufar Addati. Maria De Filippi è rimasta molto colpita dalla simpatia di Lorenzo, così come le due troniste che lo volevano entrambe. Poi Lorenzo ha scelto Sara ma non è stato scelto.

Maria gli ha offerto naturalmente il trono e in quel percorso ha conosciuto due ragazze che gli piacevano molto: Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. Alla fine, nella scelta in prima serata alla villa, Lorenzo ha scelto Claudia e lei ha detto di sì.

Dopo poche settimane la coppia ha deciso di andare a convivere a Latina e dopo un anno e qualche mese sono sempre più innamorati, affiatati e felici insieme. Infatti, non nascondono nulla a chi li segue con affetto e spesso si ritrovano a parlare di progetti futuri. Ecco, a tal proposito, che cosa ha rivelato l’ex corteggiatrice.

Claudia: le parole su matrimonio e figli

Claudia ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio in cui ha parlato dei progetti futuri con Lorenzo. Innanzitutto è la prima volta che prende la decisione di convivere con un ragazzo perché prima sentiva che c’era qualcosa che non andava. Invece, con Lorenzo ha sentito qualcosa di diverso, come se lui fosse davvero quello giusto e così ha deciso di provarci.

Tutto è andato per il meglio, adesso hanno trovato un loro equilibrio e una stabilità di coppia. Ma quando si sposeranno? Claudia ha detto che aspetterà la proposta del Cobra e poi ci penserà. Naturalmente parlano anche di un figlio ma vorrebbero aspettare il momento giusto. Ancora non sanno se rimarranno a vivere a Latina o si sposteranno a Milano.

Tuttavia, è solo una questione di organizzazione ma loro sono sicuri di volere una famiglia insieme. Claudia ha anche parlato della sua amicizia con Irene Capuano, ex fidanzata di Luigi Mastroianni, ricordate? Purtroppo sembra che negli ultimi mesi non si sentano più come prima. Ad ogni modo, voi che cosa ne pensate della coppia Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi? Li seguite sui social?