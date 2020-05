Ascolti tv 24 maggio: Barbara D’Urso sprofonda, L’Allieva in replica la doppia, bene Mara Venier

Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno?

Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 24 maggio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso con Barbara D’Urso.

Mentre su Rai Uno veniva trasmesso in replica un altro appuntamento de L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Nel pomeriggio con Domenica In di Mara Venier. Mentre il preserale con le repliche di Avanti un altro e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Gli ascolti tv della prima serata di domenica 24 maggio 2020

Su Rai Uno l’ultima replica de L’Allieva 2 ha conquistato 4.323.000 spettatori pari al 18.3% di share. Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.100.000 spettatori con uno share del 12.3%. Rai Due l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha conquistato 2.055.000 spettatori e l’8.2% (Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.478.000 e l’8.4%). Italia 1 Come ti spaccio la famiglia ha intrattenuto 1.351.000 spettatori (5.7%).

Su Rai Tre Un Giorno in Pretura ha raccolto 997.000 spettatori con il 4%. Rete 4 Sleepers totalizza un a.m. di 838.000 spettatori con il 4%. La7 Non è L’Arena ha registrato 1.366.000 spettatori con uno share del 7.1% (Non è L’Arena Prima Pagina – dalle 20.37 alle 21.00 – a 1.385.000 e il 6%). Tv8 la replica de I Delitti del BarLume – Il Telefono Senza Fili segna 632.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da 459.000 spettatori con l’1.8%.

Gli ascolti dell’access prime time di domenica 24 maggio 2020

Su Rai Uno Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.073.000 spettatori con il 20.6%. Canale5 Paperissima Sprint diverte 3.144.000 spettatori pari al 13.1%. Italia1 il secondo episodio di The OC 3 è seguito da 593.000 spettatori (2.8%), mentre CSI 6 ha registrato 922.000 spettatori con il 3.8%.

Su Rai Tre Che ci Faccio Qui è seguito da 1.060.000 spettatori (4.5%). Rete 4 Stasera Italia intrattiene 1.043.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 1.054.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Tv8 4 Ristoranti è visto da 654.000 spettatori pari al 2.8%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 307.000 spettatori con l’1.3%.

Ascolti preserale

Su Rai Uno la L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.320.000 spettatori pari al 16.7%, mentre L’Eredità è vista da 3.722.000 spettatori con il 21.5%. Invece su Canale 5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.334.000 spettatori (10.1%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.625.000 spettatori (15.7%). Flavio Insinna continua a vincere sulla coppia Paolo Bonolis e Luca Laurenti.