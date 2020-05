Lele Mora accuse pesantissime al Live di Barbara D’Urso “Quelli della Banda della Magliana…..”

Giungono accuse pesanti da parte di Lele Mora verso Irene Pivetti, a Live di Barbara D’Urso parla perfino di contatti della ex onorevole con Banda della Magliana

Lo scandalo delle mascherine che Irene Pivetti ha importato dalla Cina tiene banco da diverse settimane e spuntano diverse ombre sulla ex senatrice. A peggiorare le cose per la Pivetti sono anche alcune affermazioni molto pesanti che Lele Mora ha fatto a Live non è la D’Urso.

Mora ha sganciato una bomba che avrà effetti inimmaginabili sulla Pivetti, che la travolgerà ancor di più di quanto hanno fatto le mascherine. Ma cosa è successo? Tutto è cominciato quando la Guardia di Finanza di Savona ha sequestrato duecentocinquantamila mascherine tra chirurgiche e ffp2 riconducibili alla Pivetti. Il collegamento con la ex senatrice è dato dalla società ‘Only Italia Logistic’ di cui lei è amministratore unico. Messe a disposizione di alcuni ospedali della Lombardia, le mascherine non sono mai state usate.

Lele Mora accusa la Pivetti di aver contatti con la Banda della Magliana

Quello di Savona è in realtà un secondo sequestro, riguardante un carico di mascherine dalla Cina non rispondenti ai requisiti di legge. Sulla vicenda indagano i magistrati perché si pensa che ci sia sotto frode e ricettazione, e vendita di articoli contraffatti. Intervistato a Live Non è la D’Urso l’ex agente dei vip ha parlato di fatti incredibili riguardanti l’ex presidente della Camera.

Lele Mora ha detto che nell’ufficio della signora Pivetti venivano persone che lo impaurivano e che lo hanno anche minacciato. Queste persone facevano parte della banda della Magliana e colui che lo ha minacciato si chiama Giuseppe. Irene Pivetti lo conosce, ma lui è andato via subito dopo proprio perché ha ricevuto delle minacce.

L’avvocato della Pivetti ha annunciato una querela nei confronti di Mora

Alle pesanti accuse di Lele Mora ha risposto l’avvocato della Pivetti, Mirko Palumbo, che ha detto che sporgerà querela contro di lui. L’avvocato ha anche aggiunto che la sola persona pregiudicata con cui aveva a che fare la Pivetti era proprio lui. Mora ha aggiunto di essere a conoscenza degli ottimi rapporti che aveva l’ex senatrice con la Cina, tuttavia a comandare ogni cosa era un ingegnere.

Durante la puntata di Live – Non è la d’Urso è andata in onda anche un’intervista che ha rilasciato la Pivetti sulla vicenda delle mascherine. L’ex presidente della Camera si è difesa dicendo di essere meravigliata di ciò che ha detto Mora. Lei ha sempre considerato Lele un amico, tuttavia dovrà querelarlo per diffamazione. Chi dei due dice la verità? Vedremo!