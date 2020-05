Benedetta Rossi dopo la grande paura la gioia, annuncio social con foto

Benedetta Rossi, arriva la risposta al post di Benedetta Parodi

Benedetta Rossi cuoca e foodblogger ormai diventata Star, ha anche dei follower che la criticano e la odiano. Da qui nascono Infatti tantissime polemiche e tanti attacchi Social. Una tra le tante ha a che fare con Benedetta Parodi. Una fan della Parodi ha Infatti elogiato quest’ultima dicendo che lei sì che è davvero una cuoca, non come la Rossi che non sa cucinare, ed è soltanto una contadinotta che non vale la pena seguire.

Così dopo questo attacco, Benedetta ha scelto di rispondere affermando di essere una contadinotta ma di essere anche fiera della sua natura. Non ha risposto in modo Aggressivo, ma con educazione e rispetto, quelli che lei non ha mantenuto nei suoi confronti. Non si è affatto scomposta, ma il suo commento ha ricevuto subito tanti like applausi e complimenti. Invece Benedetta Parodi ha scelto di non dire la sua semplicemente perchè non è il tipo che ama questi avvenimenti. (Continua dopo la foto)

Benedetta Rossi grande successo per le sue ricette semplicissime

Benedetta Rossi si è fatta conoscere dal popolo del web proprio per la sua bravura, per il tentativo di proporre ai follower delle ricette che chiunque può provare a seguire. E’ amata soprattutto da coloro che non hanno così tanto tempo per cucinare, o non hanno la passione per la cucina. I numeri possono esprimere da soli il successo che ha avuto, la seguono 5 milioni di persone. Inoltre ha venduto tantissimi libri e il suo programma in TV sul canale Food network è uno Dei più seguiti. Non sembra essere roba da poco.

Inoltre è inutile dire che non è il caso di paragonarla a Benedetta Parodi, si tratta di due persone diverse tra loro sia come carattere sia come professionalità. Una appartiene al mondo della TV, L’altra invece è una casalinga, con la passione per la cucina e che vuole condividerla con tutti.

Ma chi è Benedetta Rossi?

La cuoca del popolo abita insieme al marito Marco ed al cane Nuvola che si vedono spesso nelle sue dirette. Lei ama il suo cagnolone, che è anche anziano e ha diversi problemi di salute, ne parla sempre e si vede tantissimo che gli vuole bene.

Nelle ultime settimane le sue condizioni di salute sono peggiorate e la donna ha tenuto informati i follower raccontando passo passo Come si sono evolute le cose. Adesso sta un po’ meglio Anche se le condizioni continuano ad essere preoccupanti.