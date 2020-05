Chiara Ferragni ancora polemica le sue infradito dal prezzo esagerato (FOTO)

E’ polemica sulle infradito super lusso indossate da Chiara Ferragni, il costo è davvero enorme

Si accendono le polemiche su Chiara Ferragni, la nota influencer che per una cosa o un’altra è sempre nell’occhio del ciclone. Questa volta a scatenare la bufera sono delle infradito in gomma, dal prezzo considerato dai fan eccessivo. Si tratta della nuova collezione della influencer che purtroppo non ha avuto il successo che si attendeva.

Le ciabattine estive in vendita sono ideali da usare per il mare o la piscina e si possono avere in fantasie e colori diversi. Ma a suscitare critiche e polemiche è stato il costo di queste infradito, che è dir poco stratosferico! ma quanto potranno costare un paio di infradito ideate dalla nota influencer? Pare che il costo si aggiri attorno ai 50 euro, che i fan hanno ritenuto una vera follia. (Continua dopo la foto)

Polemica su Chiara Ferragni per il prezzo esagerato delle sue infradito

I commenti che sono apparsi su Twitter parlano chiaro e sono in tanti a dire che per un paio di infradito non spenderebbero oltre 20 euro. Come al solito, però, oltre agli utenti che contestano, ci sono anche quelli che apprezzano. Infatti, sono stati anche in tanti a giudicare congrua la cifra di 50 euro per un paio di ciabattine. Poi ci sono anche quelli che guardano al look e non ritengono le infradito della Ferragni all’altezza della cifra richiesta.

Ovviamente ci stanno anche gli utenti che moderano i commenti. Infatti, qualcuno ha anche aggiunto che alla fine non sono obbligati a comprarli. Chi vuole li acquista e a chi sembrano costosi sceglie qualcos’altro. Insomma, ognuno è libero di scegliere e chi l’ha difesa ha ribadito che le ciabatte di Chiara Ferragni valgono quello che costano.

Sul social c’è anche chi difende la Ferragni

Ognuno può quindi scegliere quello che vuole, e stando ai commenti spuntati su Twitter molti hanno preso le difese della Influencer. In effetti, chi ritiene che 50 euro siano troppi per un paio di infradito può optare per qualcos’altro, ma comunque basta con le polemiche.

Alcuni fan sembrano scocciati da queste critiche gratuite che vengono avanzate per colpire la Ferragni, che alla fine non impone di acquistare i suoi prodotti. Se non piace, gli utenti non hanno l’obbligo di seguirla e neanche quello di acquistare le creazioni del suo brand.