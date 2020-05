Anna Tatangelo la grandissima novità dopo la rottura con Giggi D’Alessio

Dopo la crisi con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo torna in tv e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo a Domenica In

Dopo la crisi con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo torna in tv e per farlo sceglie il contenitore domenicale di Mara Venier. La cantante è stata infatti in collegamento con Mara Venier durante la puntata di ieri, 24 maggio, ma non ha fatto riferimento alla sua vita privata.

La Tatangelo, originaria di Sora, ha intrattenuto una bella intervista con la conduttrice di Domenica In. Mara è stata attenta e non le ha fatto domande sulla fine della relazione con il cantante napoletano. Anzi, la Venier ha detto semplicemente alla Tatangelo che appariva serena e questo bastava. Nel frattempo Anna ha parlato dell’uscita del suo nuovo singolo, che è quello che al momento le sta più a cuore.

Anna Tatangelo parla del suo nuovo singolo

Sembra che la carriera professionale della cantante stia prendendo una bella piega e che stia andando verso la giusta direzione. La Tatangelo ha infatti annunciato che presto uscirà il suo nuovo singolo, frutto degli ultimi impegni di lavoro a cui si è dedicata. Dopo la fine della sua storia d’amore con D’Alessio la cantante si è infatti buttata a capofitto nella musica.

La cantante ha aggiunto anche che si tratta di un brano diverso da quelli del passato, e di cui è molto contenta. Per l’album ancora ci vorrà del tempo, magari se ne parlerà dopo, per adesso quello che le interessa è il disco che uscirà a breve. L’annuncio ha reso felici i fan della cantante che vogliono saperne di più su questo disco. Anna ha incuriosito tutti con questa bella novità ma lei per ora non ha svelato nulla.

La Tatangelo emozionata per Andrea

Mentre la Tatangelo era in collegamento con Mara Venier ci sono state delle sorprese emozionanti. Anche se la Venier non ha parlato di Gigi D’Alessio il discorso è stato comunque spostato su Anna e il figlio Andrea. Vedere le immagini del figlio avuto con Gigi ha fatto emozionare la Tatangelo, che ha ribadito a Mara di non farla piangere.

Anna ha però parlato dell’amore per il figlio e della gioia con cui lo sta vedendo crescere. La Tatangelo ha aggiunto che durante questa quarantena ha dedicato a lui tutte le sue attenzioni e anche alla sua famiglia.