Marco Cucolo compagno della Del Santo, afferma di avere troppa paura “non riesco….”

Il compagno di Lory del Santo, Marco Cucolo, ha detto di aver paura di uscire di casa, il lockdown lo ha destabilizzato

Ospite del programma “S’è fatta notte” condotto da Maurizio Costanzo, Marco Cucolo, il compagno di Lory del Santo, ha parlato della sua storia con la showgirl. Il giovane ha partecipato con la fidanzata anche a “Pechino Express”, il famoso game show di Raidue. I due sono insieme da diversi anni e sembrano molto innamorati, anche se lui è più piccolo di ben 34 anni.

Comunque sia, per la coppia l’età non conta e lo ha spesso ribadito durante le ospitate nei vari salotti dove sono stati accolti. Originario di Napoli, Marco si è trasferito a Milano molto giovane e presto ha iniziato a lavorare come modello. L’incontro con Lory è avvenuto tramite i social network ed è stato Marco a contattarla.

Marco Cucolo e Lory Del Santo coppia innamorata

Il giovane aveva voglia di conoscerla e così le ha inviato un messaggio privato su Facebook. Incuriosita da quel giovane, la Del Santo ha risposto e lui le ha fatto una corte serrata. La scintilla fra i due è scattata fin dal loro primo incontro a Milano e poco dopo erano già fidanzati. La coppia sembra molto affiatata e tra loro c’è una passione travolgente.

Dopo quasi un anno di fidanzamento i due sono andati a convivere. Spesso il loro amore è stato preso di mira e criticato, ma Marco non ha mai ceduto e ha sempre dimostrato di amare Lory. Per lei è sempre stato presente, anche quando nel 2018 la Del Santo ha attraversato un momento bruttissimo a causa del suicidio del figlio Loren. L’attrice era sconvolta ma ha cercato di reagire partecipando al Grande Fratello Vip, scelta che ha sollevato tantissime polemiche.

Il compagno di Lory ha paura di uscire di casa

Anche in quel caso Marco è stato accanto a lei e l’ha sostenuta. Il suo appoggio è stato fondamentale per superare quel periodo. Adesso c’è stata la quarantena e anche in questo caso la coppia ha convissuto insieme questo momento difficile. Tuttavia, il lockdown per l’emergenza sanitaria ha messo paura nel compagno della Del Santo.

Di recente Lory Ha infatti dichiarato che il compagno non esce di casa e ha anche paura di farlo. Per Marco quindi sono stati mesi difficili secondo quanto detto dalla Del Santo, ed è lei ad andare a fare la spesa. Lui non vuole uscire e lei ha deciso di lasciarlo digiuno.