Isabella Noventa, il fratello: “Freddy infanga mia sorella, lo denuncio”

Paolo, il fratello di Isabella Noventa, non ci è andato leggero nel commentare l’epistola che Freddy Sorgato ha inviato alla redazione di Giallo diverse settimane fa. Ricordiamo come Sorgato sia stato condannato a 30 anni di carcere per l’omicidio di Isabella. Paolo Noventa ha dichiarato che Freddy ha oltrepassato ogni limite.

Il fratello di Isabella è stanco delle continue offese e insinuazioni rivolte alla sorella, che non fanno altro che infangare la sua memoria. Paolo Noventa ha aggiunto di aver dato mandato ai suoi avvocati e che nei prossimi giorni formalizzerà una querela contro il Sorgato.

Isabella Noventa: le insinuazioni di Freddy Sorgato

Secondo Paolo Noventa, quanto scritto da Freddy Sorgato riguardo sua sorella Isabella è “gravissimo”. Freddy avrebbe descritto quella che un tempo era la sua fidanzata, come una “poco di buono”: “Ma stiamo scherzando? – ha proseguito Paolo – Io ritengo che la struttura carceraria che lo ospita debba essere informata della vicenda e adottare tutti i provvedimenti del caso”. A detta di Paolo, Freddy in carcere non starebbe mostrando nessun segno di miglioramento, anzi, sarebbe divenuto ancor più malvagio.

Freddy e Debora: due fratelli assassini

A questo punto, riteniamo di dover fare un piccolo sunto della vicenda. Freddy Sorgato e la sorella di lui Debora sono stati accusati di omicidio volontario e distruzione di cadavere di Isabella Noventa. La donna, di professione segretaria, aveva 55 anni quando sparì misteriosamente. Abitava ad Albignasego (Padova). Oramai ci sono pochi dubbi che Isabella sia stata uccisa a Noventa Padovana la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016.

Freddy e Debora Sorgato hanno ricevuto la condanna a 30 anni di reclusione sia in primo che in secondo grado. Nell’inchiesta appare anche il nome di Manuela Cacco, amante di Freddy, condannata a 16 anni e mezzo di reclusione con l’accusa di favoreggiamento nell’omicidio della sua rivale in amore. Come già esplicato, Isabella e Freddy un tempo erano fidanzati, ma la donna decise di lasciarlo dopo un rapporto che si stava sempre più deteriorando.

“La fidanzata di tutti”

Nella lettera indirizzata a Giallo, Freddy Sorgato ha descritto Isabella Noventa come la “fidanzata di tutti”. Parole certo non molto lusinghiere nei confronti della sua ex compagna. Per la precisione, a detta dell’ex autotrasportatore, la Noventa sarebbe stata la fidanzata di tutti ‘quei partner a cui dedica tempo, passione, corpo, arte, virtù…’ Freddy, nella lettera, precisa che lui sia stato uno dei tanti, in quanto la sua vita è stata caratterizzata solamente da un’unica compagna. Paolo, leggendo tali parole, ha dichiarato di avere avuto i brividi.