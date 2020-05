Zara Abid la bellissima top model tra le vittime del disastro aereo in Pakistan

Anche Zara Abid è tra le vittime del disastro aereo in Pakistan, la bellissima top model aveva 28 anni, un destino crudele le ha spezzato la vita

Terribile è il bilancio del disastro aereo che si è verificato in Pakistan. Sono 97 i morti e 2 i sopravvissuti. L’aereo della compagnia Pakistan International Airlines è precipitato venerdì mentre stava facendo una manovra di atterraggio nelle vicinanze dello scalo internazionale di Karachi. Il velivolo era decollato da Lahore e Abdullah Hafeez ha detto che sopra vi erano 91 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio.

Non sono ancora state chiarite le cause che hanno portato il velivolo allo schianto ma pare si sia trattato di un guasto tecnico. Pare che vi siano anche dei testimoni che sostengono di aver visto il velivolo tentare per ben l’atterraggio, poi però è caduto in una zona residenziale. Il quartiere dove si è schiantato è il Model Colony e un minuto prima dell’atterraggio l’aereo aveva perso le comunicazioni con la torre di controllo.

Zara Abid fra le vittime del disastro aereo

Subito dopo lo schianto un’unità dell’esercito e doversi reparti dei ranger hanno iniziato i soccorsi. Il luogo dove si è schiantato l’aereo è popolato da tante case, ma per fortuna fra gli abitanti del luogo non ci sono state vittime. A riferirlo è il Ministero pakistano, che ha anche accertato che le case coinvolte nel disastro sono 5.

Anche la top model pakistana Zara Abid era purtroppo fra le vittime. In un primo momento si era creduto che lei fosse uno dei passeggeri che erano sopravvissuti, ma invece non è stato così. Il ministero della Salute pakistano ha confermato il bilancio è di 97 vittime e ha comunicato i nomi die due sopravvissuti. Si tratta di un giovane ingegnere, Muhammad Zubair, e del presidente della Banca del Punjab, Zafar Masood.

La top model mancherà a tutti

Per scoprire le cause del disastro aereo la compagnia ha avviato un’indagine, anche se già si è comunque parlato di un guasto tecnico. Per la scomparsa della Abid sono invece arrivati tanti messaggi in rete da parte di coloro che l’hanno conosciuta. Tutti hanno detto di lei che era una ragazza fantastica, che era dolcissima e stupenda.

Il designer Khadijah Shah aveva parlato di Zara come una ragazza professionale, una grande lavoratrice, una persona carica di energia contagiosa. Anche l’attore Aiman Khan l’ha voluta ricordare con parole di affetto.