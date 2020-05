Serena Enardu ha uno sfogo su Pago: “Non ho voglia di rispondere, non sto bene” (FOTO)

Dopo diversi giorni di silenzio, Serena Enardu ha deciso di dare luogo ad uno sfogo su Instagram in cui ha parlato velatamente della rottura con Pago. La fanciulla ha ammesso di non trovarsi in un periodo di vita propriamente semplice. Proprio per questo motivo, ha deciso di non dare luogo a dirette sui social.

Se si mettesse in contatto diretto con i fan, essi farebbero sicuramente delle domande in merito alla fine della storia con il cantante e questo non farebbe stare bene la Enardu. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, si è voluta aprire un po’ con i follower manifestando il suo stato d’animo.

Lo sfogo di Serena Enardu

Serena Enardu ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha reso i fan partecipi di uno sfogo dopo la rottura con Pago. Quando i due presero la decisione di interrompere la loro relazione, la donna pubblicò un post nel quale annunciò la notizia ai fan. A seguito di quelle dichiarazioni, però, la sarda non è mai voluta più intervenire sulla vicenda in quanto reputata da lei troppo dolora. I fan, però, hanno continuato a farle delle domande, a cui lei non ha mai voluto rispondere.

Nelle recenti IG Stories, la protagonista ha dato qualche spiegazione in più. Serena ha svelato il motivo per il quale ha deciso di interrompere le dirette con i fan. A suo avviso, infatti, sarebbe troppo doloroso dover affrontare l’argomento inerente la fine della storia con il suo ex durante un collegamento attraverso i social. In questo momento sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua vita, pertanto, non riuscirebbe ad essere se stessa al 100% con i seguaci.

La promessa ai fan

La ferita è ancora troppo fresca, pertanto, preferisce non toccare troppo l’argomento. Durante lo sfogo su Instagram, Serena Enardu ha detto che, per adesso, preferisce dare attenzione e spazio solo alle cose che la fanno stare davvero bene e contribuiscono a rendere più leggero il suo cuore. In virtù di questo, sta trascorrendo molto tempo insieme a sua sorella Elga, che è per lei un enorme punto di riferimento.

Tuttavia, poco per volta sta provando a rialzarsi e a farsi forza per andare avanti e ripartire più forte di prima. In questo momento, infatti, sta facendo di tutto per accontentare i fan e dare luogo alla sua prima diretta Insatgram dopo la fine della storia con Pago.