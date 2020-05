Fedez, pioggia di polemiche per la foto postata della sua mano molto particolare (FOTO)

Fedez, lo smalto alle unghie fa scoppiare il caos

Fedez ancora una volta al centro delle critiche a causa di una foto che lui stesso ha postato cercando di incuriosire i suoi fan. Il marito della Ferragni ha approfittato dell’estetista arrivata in casa per la cura di Chiara.

Dopo che la ragazza ha fatto le unghie, ha chiesto anche lui di avere le unghie smaltate proprio come quelle della moglie. Così si è scatenato l’inferno e sono arrivati commenti pesantissimi ed accuse davvero gravi nei suoi confronti.

La situazione nei social sta letteralmente sfuggendo di mano, ci si arrabbia e ci si scaglia contro le persone anche per motivi banali e futili come questo. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, se Fedez ha chiesto di farsi smaltare le unghie, di passare il gel, di prendersi cura nelle sue mani, al popolo dei follower cosa cambia? Niente eppure sono arrivate accuse gravissime come non essere un uomo e di essere una persona poco seria. Poi qualcuno lo ha anche invitato a fare l’uomo, pensando di essere sposato e di avere anche un figlio.

Fedez vittima della moglie?

Fedez stato poi è accusato di essersi fatto manipolare e di farsi gestire totalmente da Chiara Ferragni. Un omuncolo che si fa comandare a bacchetta dalla moglie, un accessorio di Chiara. Sono in tanti Infatti a condividere l’idea e l’ipotesi che in casa l’uomo è lei, una vittima dell’influenza della moglie, usato per fare spettacolo, per attirare l’attenzione e far parlare di sé.

In realtà Fedez in più casi ha fatto notare che è lui a decidere su di sè, che non ha mai subito soggezione da parte della moglie. Poi c’è anche chi invece si è complimentato dicendo che le unghie smaltate gli stanno benissimo e che probabilmente farà tendenza.

La coppia Ferragni Fedez presa di Mira dagli haters

Già da prima della quarantena la coppia Ferragni Fedez era stata presa di Mira dagli haters. Qualcuno lo scorso mese Aveva pubblicato la notizia shock della morte del piccolo Leone, attraverso un post.

Il post pubblico diceva che il coronavirus aveva portato via il piccolo di due anni e mezzo. Ovviamente il cantante si era parecchio arrabbiato Rivolgendosi direttamente alla polizia postale. Tutto questo è la dimostrazione chiara ed evidente che si è toccato il fondo, che l’uso dei social è diventato sbagliato E fuori luogo. Bisognerebbe prendere la situazione in mano prima che possa diventare davvero ingestibile.