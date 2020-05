Uomini e Donne, Pamela Barretta è stata smascherata in studio

Pamela è stata smascherata

Le protagoniste assolute di Uomini e Donne sono Giovanna Abate e Pamela Barretta. La prima si è avvicinata all’Alchimista, soprattutto dopo aver visto il suo volto. Nonostante tutto il ragazzo preferisce non mostrarsi davanti alle telecamere. La situazione con Sammy Hassan sta peggiorando, eppure i telespettatori credono che sarà lui la scelta.

Alessandro Graziani, invece, secondo fonti attendibili potrebbe sedersi sul trono a settembre. Probabilmente Roberta Di Padua potrebbe diventare una sua corteggiatrice. Per quanto riguarda Pamela Barretta, sembra che sia giunta al capolinea la storia con Enzo Capo. Ha peggiorato la situazione mostrando la conversazione che ha avuto con una donna in accordo con lei.

La trappola di Pamela

Pamela è stata smascherata dalle sue stesse parole, dato che ha mostrato ciò che Enzo ha scritto. In pratica una sua conoscente lo ha contattato e così hanno organizzato un incontro. Pamela ha organizzato tutto per tendere una trappola all’ex cavaliere del Trono Over. Davanti a un simile gesto, il diretto interessato si è giustificato dicendo di ritenersi libero a tutti gli effetti.

Non a caso qualche giorno fa è stato visto in un bar famoso di Napoli in compagnia di altre. Con una di queste ha assunto un atteggiamento ambiguo, incurante della presenza di terzi. Ancora una volta si è difeso sostenendo di aver voltato pagina definitivamente. Non ha mai versato lacrime per la fine della storia, in quanto ha consegnato i vestiti di Pamela alla redazione.

E’ un chiaro segno che non vuole più tornare sui suoi passi. Per il pubblico non ha torto, poiché Pamela sta esagerando con trappole e diffamazioni. Non smette di screditarlo su Instagram, di conseguenza Enzo non può far altro che replicare utilizzando lo stesso mezzo di comunicazione.

Lieto fine o addio?

Gli italiani ricorderanno sicuramente la storia d’amore di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Tutti davano per scontato che non sarebbero mai tornati insieme, però inaspettatamente si sono dati una possibilità. Hanno affrontato la quarantena sotto lo stesso tetto e hanno capito di essere pronti per la convivenza. I più vicini sostengono che convoleranno a nozze. I più ottimisti credono che ci sarà un lieto fine anche per Pamela ed Enzo. I colpi dietro l’angolo, dunque, non mancheranno.