Bimbo emozionato perchè rimangia cibo del Mc Donald dopo il lockdown: il video fa il giro dei social

Un bimbo di nove anni è stato ripreso mentre piangeva perché la Mamma lo ha sorpreso comprando il primo McDonald dopo il blocco pandemico. Adam Bin Mohammad Irwan è stato sopraffatto dalle emozioni nel momento in cui sua madre gli ha fatto questa sorpresa. Il fast food a Singapore aveva chiuso i battenti a causa del covid. Il bimbo emozionato perché rimangia cibo del MC Donald, ha fatto impazzire i social.

Il video del bimbo emozionato perché rimangia cibo del MC Donald

Il bimbo emozionato perché rimangia cibo del MC Donald non si aspettava certo di riassaggiare il suo piatto preferito così a sorpresa. Purtroppo anche il gigante del fast food era stato costretto a chiudere a causa delle settimane di blocco a Singapore per la pandemia di coronavirus. Adam non immaginava proprio che avrebbe trovato la tavola apparecchiata con tutti i suoi piatti preferiti.

Ma con un gesto gentile, mamma Wati ha portato a suo figlio autistico Adam Bin Mohammad Irwan il suo pasto preferito di McDonald – e la sua reazione non ha prezzo. Wati ha voluto riprendere il momento in cui Adam scoppia in lacrime con la sua macchina fotografica e ha postato il video sui suoi profili social.

Il video commovente

Prima di acquistare il pacchetto al Mc Donald, la donna si siede in macchina e inizia a riprendersi spiegando l’idea che ha avuto. Nel video si sente dire: “Ciao ragazzi. Sto andando McDonald’s. È una sorpresa per Adam”. Per non fare insospettire il figlio, Wati nasconde i pacchetti all’interno di quelli di plastica rossa, anche se ha paura che l’odore possa guastare la sorpresa. Quando Wati torna a casa imbandisce velocemente la tavola. Poi, conduce Adam completamente ignaro nella sala da pranzo. Quando il piccolo ha visto il logo del fast food è scoppiato in lacrime per l’emozione.

I social inteneriti da Adam

Wati in seguito ha condiviso il video su Facebook , dove è stato visto più di 73.000 volte. Tra i mille commenti ricevuti, una persona che ha detto: “La reazione genuina di questo ragazzo è sufficiente a muovere il cuore di chiunque”.

Nel Regno Unito, un’altra fan felice di McDonald Hana McKeown, 25 anni, ha condiviso la sua eccitazione online mentre si godeva il suo primo pasto Big Mac, dopo che McDonald ha riaperto altri 39 dei suoi drive-thru. Ha scritto: “Oggi mi sono deliziata con un pasto Big Mac di McDonalds dopo due lunghi mesi ed è stato molto più emozionante di quanto avrei mai potuto immaginare. Mi sei mancato @ McDonalds.”