Andrea Damante e Giulia De Lellis: prima foto di coppia dopo il riavvicinamento

I Damellis sono tornati

Adesso non ci sono più dubbi: i Damellis sono tornati. I fan della coppia nata a Uomini e Donne diversi anni fa li hanno da subito etichettati con questo nome: Damellis, dalla fusione dei loro cognomi De Lellis e Damante. La storia di Andrea e Giulia è stata molto seguita anche perché hanno vissuto sempre sotto i riflettori dal giorno della scelta nel programma di Maria De Filippi.

Tuttavia, dopo tre anni di convivenza a Verona, la partecipazione al Grande Fratello Vip (prima lui e dopo lei), si sono lasciati in modo anche brusco. Dopo tempo lei ha confessato che il Dama l’aveva tradita. Lei ha cercato di voltare pagina in amore più volte, prima con Irama e poi con Andrea Iannone. Anche se ci sono stati degli avvicinamenti nel corso degli anni.

Adesso tutto è cambiato. Andrea lo aveva sempre detto che tra loro c’era ancora qualcosa. Infatti, Giulia e Andrea sono tornati insieme e hanno trascorso la quarantena a casa dei genitori di lei a Pomezia per poi spostarsi insieme a Milano per lavoro. In queste ore è comparsa anche la prima foto di coppia.

Prima foto di coppia

All’inizio Giulia e Andrea hanno tenuto segreto il riavvicinamento. Ma i fan più attenti hanno iniziato a notare che dalle foto di entrambi condivise su Instagram c’erano dei particolari in comune. Alla fine sono usciti allo scoperto tramite le Instagram Stories anche nessuno dei due è ben propenso a parlarne pubblicamente.

In ogni caso i fatti parlano chiaro. Lui non è mai riuscito a intraprendere una relazione seria e importante dopo Giulia, lei ha stravolto tutta la sua vita, di nuovo, per lui. Ieri, nella giornata di domenica 24 maggio, la coppia si è concessa un giro sul Lago di Como con amici, il tutto documentato nelle Instagram Stories di uno e dell’altro.

Ma l’influencer ha fatto un gesto molto importante. Ha condiviso per la prima volta una foto sul profilo con il Dama, anche se da come potete vedere qui sotto lui non è inquadrato in viso. Poco male perché i fan della coppia hanno comunque inondato il post con commenti di approvazione. E voi che cosa ne pensate?