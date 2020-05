Cristiano Ronaldo, il pigiama da oltre 2.000 euro fa il giro del web (Foto)

Cristiano Ronaldo, il bomber della Juventus, è tra i calciatori più conosciuti al mondo. Inevitabilmente, qualunque cosa lui faccia non passa mai inosservata per la gioia di tutti i suoi fans che lo seguono sui social. Durante la quarantena, poi, sia il calciatore che la compagna, Georgina Rodriguez hanno trovato l’occasione per incrementare la propria presenza sui social dove condividere momenti della propria giornata.

Ogni foto e ogni video che la coppia posta sui propri profili viene passato al setaccio alla ricerca di quel dettaglio che faccia accendere gli animi dei tifosi e non solo. Una delle ultime immagini, inerenti un momento di vita privata, ritrae Cristiano Ronaldo, la compagna e i figli intenti in un bellissimo momento di gioco. Una cosa, però, attira l’attenzione. Di cosa si tratta?

In barba alla miseria, il pigiama di Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez ha pubblicato, nelle ultime ore, un video e alcune foto che ritraggono la sua famiglia in un momento di gioco e di relax. Cristiano Ronaldo si sta divertendo giocando inieme ai figli in una tenuta che, diciamolo, non siamo abituati a vedergli addosso. Il bomber della Juventus, infatti, è nel relax di casa propria, in pigiama.

I fans, come è giusto che sia, hanno guardato con tantissima attenzione i contenuti del video e della fotografia. Un dettaglio, però, non è sfuggito ed ha suscitato le reazioni più differenti. Stiamo parlando del pigiama dell’uomo che, a quanto pare, è tra i pigiami “più di lusso” che si possano trovare in commercio. Un coordinato color porpora, realizzato interamente in seta, che ha un costo che supera i 2.000 euro.

La felicità familiare

Georgina Rodriguez ha accompagnato la foto e il video insieme a Cristiano Ronaldo con una didascalia in cui esprime tutta la sua felicità. “Adoro trascorrere le giornate insieme giocando, imparando e divertendosi. Se c’è qualcosa che possiamo imparare di positivo da questo isolamento, è che creiamo noi stessi i momenti più felici e sono il 99% delle volte. Piccoli momenti, cose di tutti i giorni. Amo la mia famiglia” scrive la ragazza. Il riferimento è, chiaramente, al periodo di quarantena appena trascorso tra le mura di casa.

Anche Georgina, però, pare non disdegnare i pigiami dal costo particolarmente elevato. I fans, infatti, hanno notato come la giovane indossi anch’ella un pigiama con pantalone e camicia esclusivo firmato da Luis Vuitton il cui costo supera, addirittura, i 2.700 euro. Un vero e proprio lusso!