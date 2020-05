Adriana Volpe e Rita Rusic, chiarimento in vista dopo il GF VIP?

Adriana Volpe e Rita Rusic sono state due protagoniste fortissime all’interno dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Le due donne, però, si sono sempre mal sopportate e se, all’inizio, sembrava avessero trovato un equilibrio, dopo poche settimane di convivenza qualcosa è cambiato. Poco prima che la Rusic fosse eliminata al televoto, infatti, tutti gli equilibri sono saltati e i battibecchi non si sono fatti attendere.

Osservandole dall’esterno, però, sembrava quasi di vedere due donne sfidarsi (spesso inconsciamente) per assumere il ruolo di leader femminile della casa. Se n’è accorto il pubblico, se ne sono accorti anche gli altri inquilini. Una volta uscita dalla casa Rita Rusic non le ha di certo mandate a dire ad Adriana Volpe che, però, sembra voler fare un passo indietro. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Rita Rusic, attacchi ad Adriana Volpe

Se Adriana Volpe ha sempre dimostrato un carattere forte, si può e si deve dire la stessa cosa di Rita Rusic. Due personalità forse troppo simili per essere messe a confronto in una convivenza forzata così lunga. Fatto sta che, una volta uscita dalla casa del GF VIP, Rita Rusic ha lanciato diverse stoccate ad Adriana Volpe. Una sera, in diretta, le due donne hanno anche potuto incontrarsi ed anche in quell’occasione non si era giunti ad un punto d’incontro.

“Lei ha visto in me una rivale” aveva confessato la Rusic ad Alfonso Signorini. Poi ha proseguito “avevo fatto Verissimo, ma non l’ho deciso io, lei invece si sente più importante e questo le avrà dato fastidio, quindi si è scagliata contro di me”. Ma non è tutto. La Rusic ha affondato il coltello nella piaga dicendo “E l’altro motivo è che è una donna in un momento difficile, ha avuto problemi sul lavoro, non lavora più, quindi per lei il GF è importante, per lei è fondamentale questo Grande Fratello”. Gelosia e bisogno, dunque, sarebbero state alla base di tutto.

Voglia di riappacificazione

Adriana Volpe, dal canto suo, non ha mai risposto per le rime alle accuse della Rusic. Si è limitata, sempre, a dire che l’ex di Cecchi Gori ce l’avesse con lei per essere stata nominata. “A me dispiace” aveva sostenuto ribadendo che, comunque, quelle sono le regole del gioco.

“Mi dispiace che abbia ancora questo sentimento” ha poi sostenuto Adriana Volpe. Poi ha concluso “io confido invece in un netto recupero. La contatterò, spero di poterla incontrare“. Come finirà?