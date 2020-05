Lo sfogo di Pago: ‘Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male’

Lo sfogo di Pago

Nelle ultime settimane sono al centro del gossip italiano Pago e Serena Enardu. Il cantautore stavolta sembra non voler più tornare sui suoi passi, dato che è stato nuovamente deluso. La coppia non è mai stata vista di buon occhio, soprattutto per il comportamento di lei assunto a Temptation Island.

Infatti alla fine del reality delle tentazioni si sono lasciati per poi ricongiungersi nella casa del Grande Fratello Vip. Nonostante tutto al termine della quarantena si sono separati e ad oggi non vivono più sotto lo stesso tetto. Molti si sono chiesti il motivo di una simile decisione. Alla fine hanno intuito dalle parole dell’uomo che c’è stata un’altra mancanza di rispetto.

‘Mi ha tradito di nuovo, ora basta’

Lo sfogo di Pago è stato sufficiente per capire cosa è realmente accaduto. Ha parlato di tradimento, senza andare nello specifico. Quando avrà la forza e il coraggio, risponderà a tutte le domande dei follower. Ha semplicemente detto che per l’ennesima volta si è ritrovato vagabondo d’amore, senza casa e auto.

Non può perdonarla, in quanto è stufo di calpestare la sua dignità per chi non merita. Doveva mettere la parola fine alla relazione mesi fa, ma al Gf Vip ha sperato in un cambiamento di Serena. Il fratello entrò nella casa per segnalare il like che lei ha messo a una foto artistica del tentatore Alessandro Graziani. Pago, pur essendo consapevole della gravità del fatto, ha inaspettatamente sorvolato.

Una volta spente le telecamere, hanno affrontato insieme la pandemia. A un certo punto è tornato da Miriam Trevisan e dal figlio, così si vociferava un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. La donna subito ha chiarito la faccenda, riferendo di essere legata all’ex marito per rispetto del suo ruolo di madre. Inoltre ha aggiunto che lo sta aiutando in questa fase delicata della sua vita.

‘Non ho bisogno di questi mezzucci come altri’

Serena non ha esitato e replicare sostenendo che l’ex fidanzato sta approfittando della situazione. Probabilmente vuole ottenere ulteriore visibilità per progetti futuri. Del resto avrebbe potuto evitare di diffondere sui social la causa della loro crisi. Pago può contare sul sostegno della maggioranza degli italiani, poiché si è sempre detto che merita altro. Non a caso molti vorrebbero rivederlo accanto all’ex moglie Miriam.