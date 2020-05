Oroscopo martedì 26 maggio 2020: Capricorno sottotono, rivincita per i Toro

L’Oroscopo del 26 maggio preannuncia una giornata un po’ nervosetta per i Capricorno. I Toro si rialzano gradualmente e sono pronti a dimostrare quanto valgono. Ariete malinconici.

Oroscopo doa Ariete a Vergine

Ariete. Per gli Ariete si prospetta una giornata un po’ malinconica. Potrebbero tornare a farvi visita delle ombre dal passato che contribuiranno a scombussolare la vostra serenità del momento. Non scappare dai problemi, altrimenti c’è il rischio di farli ritornare a destabilizzarvi. In amore i single potrebbero dare luogo a nuove relazioni.

Toro. La Luna è schierata dalla vostra parte, non lasciatevi scappare questa occasione. Se in questo periodo avete avuto qualche screzio in amore, adesso è giunto il momento di risolvere i vostri problemi. A lavoro le cose cominciano ad andare per il verso giusto, pertanto, non è il momento di abbattersi. Rimboccatevi le maniche e dimostrate quanto valete.

Gemelli. Novità nella vostra vita. L’Oroscopo del 26 maggio preannuncia l’arrivo di un periodo molto propizio dal punto di vista lavorativo. Naturalmente spetterà a voi riuscire a cogliere le occasioni giuste sfruttandole a vostro vantaggio. Non lasciatevi abbindolare da chi proverà a spezzare i vostri passi. Andate dritti per la vostra strada.

Cancro. La Luna continua a risiedere nel vostro segno e questo vi renderà particolarmente suscettibili. Chi vi sta attorno dovrebbe approfittare di questo momento di debolezza per provare a tirare fuori i vostri sentimenti. Solitamente non siete molto espansivi, ma in questo periodo vi sentirete alquanto desiderosi di affetto e attenzioni.

Leone. I Leone saranno posti dinanzi una scelta per quanto concerne l’amore. Le relazioni solide sono pronte per compiere grandi passi, mentre quelle altalenanti si accingeranno alla chiusura definitiva. Il lavoro riparte molto bene. Dopo alcuni giorni un po’ tesi a, finalmente, la situazione migliora e avrete modo di raccogliere i frutti del vostro impegno.

Vergine. Molte volte siete spinti a credere che il modo migliore per non soffrire è quello di scappare dai problemi. Questo può aiutare solo in un primo momento, ma poi le situazioni difficili torneranno a bussare alla vostra porta e vi travolgeranno. Quindi, affrontate le responsabilità e prendete le vostre decisioni, specie in amore.

Previsioni 26 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Oggi è il caso di restare un po’ in disparte. Potreste avere la percezione di essere circondati da persone che non vi capiscono, ragion per cui vi sentirete un po’ inadatti. Si tratta solo di un momento di tensione che, tuttavia, passerà già a partire dai prossimi giorni. Siate cauti e pazienti sul lavoro e nelle amicizie.

Scorpione. Questo non è il momento giusto per pianificare. Oggi lasciatevi guidare dal vostro istinto, che vi condurrà a prendere le giuste decisioni. L’amore procede bene, così come il lavoro. In merito a quest’ultimo aspetto, molti di voi potrebbero rimanere piacevolmente spiazzati da una sorpresa. Dedicatevi al vostro partner e alle persone che amate di più.

Sagittario. Al lavoro potrebbero esserci dei piccoli intoppi. In amore, invece, si prospettano giorni di grandi opportunità per i single. Cercate solo di prestare attenzione ai cosiddetti fuochi di paglia. Non sempre è oro quello che luccica e se vi butterete a capofitto nelle relazioni potreste pagarne le conseguenze. Prestate pazienza sul lavoro.

Capricorno. Giove non si decide a lasciare il vostro segno e questo vi sta rendendo particolarmente agitati, quasi intrappolati in una vita che non vi appartiene. L’Oroscopo del 26 maggio preannuncia per voi una giornata che potrebbe rivelarsi particolarmente nervosa. Non siete al top della vostra forma fisica e questo vi sta creando qualche fastidio.

Acquario. Netta ripresa per quanto riguarda la sfera lavorativa. Le cose stanno tornando a girare per il verso giusto e questa per voi è un’enorme soddisfazione. L’amore procede bene ma dovreste cercare di essere un po’ più tranquilli. Nella giornata odierna potrebbe esserci qualche piccola discussione che potrebbe compromettere il vostro stato d’animo.

Pesci. Se state affrontando una separazione o un divorzio questo è il momento di tenere duro. Non lasciatevi abbattere dalle circostanze perché siete più forti di quanto possiate immaginare. Cercate di canalizzare le vostre paure in qualcosa di positivo. Dedicatevi al lavoro e alle amicizie e non esitate a sfogarvi con una persona fidata.