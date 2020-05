Incidente per Matteo Salvini: scontro in bici al Parco Sempione di Milano [FOTO]

Matteo Salvini coinvolto in un incidente in bici

Una domenica da dimenticare per Matteo Salvini. Il leader della Lega è stato protagonista di uno sfortunato incidente in bici mentre era in giro nel capoluogo lombardo. L’ex vicepremier leghista è stato coinvolto in un episodio fortuito con un’altra ciclista mentre si trovava a Parco Sempione, a Milano. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 24 maggio 2020.

Il Parlamentare non ha avuto nessuna conseguenza rimanendo in equilibrio sulla sella. Mentre l’altra ciclista è caduta a terra provocandosi delle escoriazioni e dei forti dolori a spalla e braccia. Subito dopo l’impatto, il politico si è immediatamente fermato per sincerarsi delle condizioni della donna insieme agli altre persone che erano presenti sul luogo e che hanno assistito alla scena.

La dinamica dei fatti

Stando alle prime ricostruzioni, ascoltando le testimonianze di ciclisti e pedoni che erano presenti al Parco Sempione di Milano, la donna sembra stesse andando in bici affiancata dal compagno, anch’esso in sella alla due ruote. Trovandosi ad un incrocio la diretta interessata si è trovata davanti Matteo Salvini, anche lui in bici, che arrivava da destra.

Sembra proprio che l’infortunata andasse veloce, quindi, per evitare di scontrarsi, la signora avrebbe frenato immediatamente evitando lo schianto con l’ex vicepremier leghista. Questa sua scelta le ha causato lo schianto sul terreno. Nell’impatto col suolo la corridore si è ferita provocandosi delle escoriazioni agli arti superiori.

A quel punto i tre protagonisti della vicenda si sono spostati in un'aiuola li vicina per rendersi conto se le condizioni della donna fossero gravi o no. Per chi non lo sapesse, l'ex Ministro dell'Interno frequenta spesso quel parco, soprattutto nei giorni festivi. Molte volte è stato visto in compagnia dei figli, per fare passeggiate all'aria aperta e distrarsi dalla politica.

Nessuna colpa per il leder della Lega

Secondo la Questura meneghina non c’è stato alcun scontro diretto tra il leghista Matteo Salvini e la signora che stava andando in bici al Parco Sempione di Milano. La donna in questione pare sia caduta proprio nel momento in cui stava passando l’ex vicepremier ma i due non si sarebbero nemmeno sfiorati. L’ex compagno di Elisa Isoardi ed un suo caro amico che hanno assistito al sinistro, l’hanno immediatamente soccorsa insieme ad altre persone che si trovavano sul posto.