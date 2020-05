Sonia Bruganelli è categorica: Paolo Bonolis non è l’uomo della sua vita [FOTO]

Sonia Bruganelli e la foto con la primogenita Silvia

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis è particolarmente attiva sui social. Mania che in questa lunga quarantena ha trasmesso al marito che pian piano sta diventando tecnologico. Di recente la produttrice ha condiviso un contenuto sul suo account, scrivendo questa didascalia: “La mia migliore amica. La più simile a me”. Oltre a migliaia di mi piace, lo scatto in questione è stato sommerso di cuoricini e altre reazioni.

Nella foto si vede la donna insieme alla primogenita Silvia. Ricordiamo che quest’ultima ha qualche problema di salute sin dalla nascita. Sonia e il conduttore di Avanti un altro stanno insieme da oltre vent’anni e hanno tre figli: oltre alla 17enne citata prima, ci sono anche Davide che ha 15 anni e Adele di 12. (Continua dopo il post)

Il grande amore per Silvia

Sembra prOprio che Sonia Bruganelli e la figlia Silvia hanno un rapporto speciale e particolare. Qualche settimana fa su Canale 5 è andata in onda in replica l’intervista che Silvia Toffanin ha fatto alla produttrice e a Paolo Bonolis a Verissimo. In quell’occasione la coppia ha parlato a lungo della primogenita che tra poco diventerà maggiorenne, nata con una grave patologia.

Per colpa di una carenza di ossigeno durante un intervento chirurgico, purtroppo ha delle serie difficoltà motorie e cerebrali. Spesso la ragazzine è finita nella morsa dei leoni da tastiera che in modo ignobile l’hanno offesa sui socIal network. Nel suo libro uscito qualche mese fa, “Perché parlavo da solo”, il presentatore capitolino ha definito sua figlia come una ‘luce allo stato puro’.

Sonia Briganelli: “Davide è l’uomo della mia vita”

Nel corso di una recente intervista, Sonia Bruganelli ha detto di avere tre figli meravigliosi molto diversi tra loro, sia dal punto di vista fisico che caratteriale. Alla moglie di Paolo Bonolis piace molto la loro capacità di adattamento alle diverse situazioni della vita. Parlando di Silvia ha detto che la 17enne ha vissuto momenti complicati sul suo corpo, ma ne sta uscendo in modo splendido con una grande forza d’animo”.

Per quanto riguarda il suo secondogenito, ha affermato: “Davide è l’uomo della mia vita, il maschio di casa, adoro la sua affettuosità, il suo essere attento alle dinamiche emotive delle persone a cui vuole bene, è simpatico da morire ed è divertente”. Infine c’è Adele che è la più indipendente del gruppo.