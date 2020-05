Romina Power, dopo il ‘No’ di Al Bano esce allo scoperto: ‘Con te è bellissimo…’ (FOTO)

Quello che è successo ieri a Domenica In è davvero incredibile. Al Bano ha stoccato Mara Venier ammettendo anche se in modo indiretto tutto il suo amore verso Loredana Lecciso. Un colpo di scena che ha lasciato senza parole la conduttrice ma a quanto pare anche Romina Power. La cantante italoamericana in occasione del compleanno del suo ex marito le ha voluto scrivere una poesia.

Un regalo diverso dal solito, unico e che avrebbe forse riacceso i riflettori sulla ex coppia. Motivo per cui, Al Bano ha preferito non ascoltare la dedica e parlare dei suoi progetti lavorativi.Poche ore fa, però, Romina Power ha pubblicato un post, che per alcuni è parso come una risposta al maestro di Cellino San Marco. Vediamo insieme cosa ha scritto.

Romina Power si concede una giornata relax insieme a Yari

Romina Power sarà rimasta di sicuro senza parole davanti alla televisione dopo che Al Bano ha espresso il desiderio di non voler sentire la sua poesia. Un gesto inaspettato sia da parte del pubblico a casa che da parte della stessa presentatrice che è rimasta basita.

La cantante e Loredana Lecciso non sono mai state grandi amiche e le parole del Maestro ieri hanno riconfermato l’astio che ormai c’è da anni tra le due. Pochi istanti fa, però, una foto della Power ha incuriosito i fan. Insieme a suo figlio Yari si è concessa una lunga passeggiata per il paese scrivendo accanto alla loro immagine “la Puglia è bella da esplorare con Yari”.

Forse, Romina Power con queste poche parole ha voluto rispondere a chi in questi giorni l’ha accusata di aver rovinato l’equilibrio ritrovato tra Loredana e Carrisi. Come tutti sanno, la donna ha trascorso la quarantena insieme a Yari nella Tenuta di Al Bano, precisamente in una sua vecchia proprietà.

La cantante ha un nuovo amore?

Romina Power sarebbe innamorata di un altro uomo. È questo il giallo emerso grazie a una affermazione di Mara Venier di qualche tempo fa. A lanciare indizi su una possibile relazione della cantante è proprio una delle sue più care amiche, ovvero Zia Mara. La conduttrice si è lasciata sfuggire qualche piccolo dettaglio intimo sull’artista lasciando intendere che abbia davvero dimenticato Al Bano.

«Tu fai la santarellina, ma se io parlo domani sei su tutti i giornali». Una battuta che ha scatenato immediatamente il gossip, alimentato da un secondo commento: «Io ora non posso parlare, ma anche lei è molto impegnata».