Belen Rodriguez sfila gli occhiali con la bocca all’amico: dramma per Stefano De Martino [FOTO]

Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi? Svelato l’arcano

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez ha dovuto condividere il suo letto col figlio Santiago. Infatti la soubrette argentina ha dovuto salutare il suo adorato maritino Stefano De Martino, volato a Napoli per registrare la nuova edizione di Made in Sud.

E mentre il danzatore è impegnato all’auditorium Rai, la modella deve fare i conti con le voci su una presunta crisi di coppia. Ovviamente nulla di tutto questo, i due sono innamorati più che mai e si dice che la sorella maggiore di Cecilia e Jeremias possa essere incinta. Ma nelle ultime ore la professionista Mediaset ne ha combinata un’altra delle sue.

La modella argentina e l’atteggiamento affettuoso sol suo amico

Dopo questa parentesi di gossip, Belen Rodriguez ha commesso qualcosa che ha sollevato ancora una volta un polverone mediatico. La bella soubrette argentina, attraverso delle Stories su Instagram si è mostrata nel bel mezzo di un party, ovviamente senza la presenza del marito Stefano De Martino che da settimane si trova nella sua adorata Napoli.

Nelle clip in questione si vede la madre di Santiago mentre riempie di baci un suo caro amico. Il comportamento dell’argentina non è in linea con le norme sul distanziamento fisico imposto dal Governo per contrastare la diffusione del Covid-19, ma soprattutto avranno dato molto fastidio all’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi che sta lavorando per andare in onda tra qualche giorno su Rai Due.

Belen Rodriguez e il gesto che ha scatenato delle polemiche sui social network

Ma non è finita qui, infatti Belen Rodriguez si è spinta oltre. La bella modella argentina, come documentano le stesse Stories condivise sul suo seguitissimo account Instagram, ha sfilato al ragazzo gli occhiali con la bocca. Ma chi è il giovane che ha avuto tale privilegio?

Si tratta di Mattia Ferrari, un noto creativo che, dopo il gesto della conduttrice di Tu si que vales è finito al centro dell’attenzione mediatica e dei pettegolezzi. Belen e Stefano, in poche parole, appaiono sempre più lontani anche se solo dal punto di vista fisico. Ecco la foto in questione che in pochissimo tempo è diventata virale sul web: