Uomini e Donne, l’Alchimista è stato sostituito? Alcuni tatuaggi sono improvvisamente spariti

Il protagonista più discusso di Uomini e Donne continua ad essere l’Alchimista. Il corteggiatore mascherato di Giovanna Abate è riuscito a costruirsi un personaggio davvero interessante, che sta tenendo con il fiato sospeso tutti i telespettatori.

Il giovane si sta mostrando poco per volta al pubblico da casa, mentre la tronista ha avuto modo di guardare il suo volto di persona. I telespettatori, invece, stanno scoprendo gradualmente dei dettagli del suo corpo e stanno sorgendo delle polemiche. Confrontando clip di tempo fa con quelle di adesso, infatti, pare che dietro l’Alchimista ci sia più di una persona.

I dubbi sull’Alchimista

Nel periodo di piena emergenza sanitaria, il talk show di Maria De Filippi è andato in onda in un modo tutto particolare. In tale occasione, i vari corteggiatori di Gemma e Giovanna si sono relazionati alle due dame attraverso la scrittura. A suscitare l’interesse dell’Abate è stato soprattutto un cavaliere in particolare. Al momento del ritorno di Uomini e Donne dallo studio, l’Alchimista di è presentato alla fanciulla, ma lo ha fatto con una maschera. Poco per volta si è scoperto sempre di più.

Prima ha mostrato le mani, poi il collo, poi i capelli, fino ad arrivare a mostrare al pubblico la sua fisionomia attraverso una maschera cucita apposta per lui. Il ragazzo, però, ha deciso di mostrarsi a Giovanna, mentre il pubblico da casa continua a stare nel mistero. Questa scelta, però, non è stata molto gradita dai telespettatori, i quali stanno cominciando a sospettare che si tratti solo di una trovata legata al business.

I tatuaggi sospetti del corteggiatore di Uomini e Donne

A fomentare ulteriormente questi pensieri negativi contro l’Alchimista di Uomini e Donne ci hanno pensato alcuni dettagli messi in evidenza dai fan. Molti telespettatori, infatti, hanno notato che alcuni tatuaggi presenti sul corpo del giovane non combacino con l’uomo che si presentò in studio le prime volte. Il primo dettaglio riguarda dei tatuaggi ai polsi.

Nella puntata dell’8 maggio l’Alchimista mostrò queste parti del suo corpo, le quali apparivano scarne di tatuaggi, mentre, una delle ultime messe in onda, invece, il giovane sembrava averli. Dietro al collo, invece, il ragazzo sembrava avere impresse nella pelle delle iniziali. In un secondo momento, però, questi dettagli sembrerebbero essere spariti. Tutto questo sta facendo sorgere il dubbio che, in realtà, l’Alchimista possa essere stato sostituito e che dietro di lui si nascondano più persone.