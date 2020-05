Uomini e Donne, Nicola Vivarelli non vuole andare via con Gemma

Nicola non vuole andare via

Nella puntata di oggi, lunedì 25 maggio, Nicola Vivarelli ha avuto modo di conoscere tre aspiranti pretendenti. Nessuna è stata in grado di intrigarlo, dunque sono tornate a casa senza un buon esito. Una di loro ha fatto un discorso sull’età, sostenendo che le 20enni hanno più voglia di vivere.

A quel punto è intervenuta Valentina Autiero sostenendo l’esatto opposto. Finalmente ha ballato con il ragazzo, scatenando la gelosia di Gemma Galgani. Quest’ultima gli ha dato l’esclusiva, come del resto anche lui. Secondo i presenti è tutta una farsa da parte di lui, poiché potrebbero viversi al di fuori del programma. I dubbi sono sorti in seguito a una domanda di Armando Incarnato.

‘Per il momento ci stiamo conoscendo’

Nicola non vuole andare via con Gemma dallo studio perché non si conoscono a sufficienza. Non hanno ancora raggiunto l’apice, dunque non hanno intenzione di correre bruciando le tappe. Armando gli ha detto che solo lontano dai riflettori avranno modo di fare chiarezza con i propri sentimenti.

Davanti a quest’affermazione, Nicola si è irrigidito cercando di dare risposte sensate. Da quando ha deciso di corteggiare la dama torinese, ha ricevuto una valanga di insulti e critiche. Per molti è paradossale la situazione che ha creato con una che potrebbe essere la nonna. Non a caso sono arrivate tante segnalazioni sul suo conto, soprattutto da due ex. La più giovane ha fatto i provini con lui per UeD tempo fa, ma poi si sono fidanzati.

L’altra, invece, è una 45enne con 2 figli ed è stata lasciata con un discorso sull’anagrafe e sulla maternità. Entrambe sono convinte che sia interessato esclusivamente alla popolarità. Infatti il numero dei suoi follower è aumentato a dismisura in questi giorni. Il pubblico di Maria De Filippi spera che non prenda in giro Gemma, dato che sarebbe l’ennesima batosta che riceverebbe in amore.

Le critiche di Tina

Il web approva ogni singola parola di Tina Cipollari contro Gemma e Nicola. Per l’opinionista il ragazzo sta recitando una parte mentre lei sta sognando ad occhi aperti come una ragazzina. Sono in tanti a credere che stia approfittando del momento per evitare di aver contatti fisici con la dama. Il 9 giugno UeD volgerà al termine, quindi i colpi di scena sicuramente sono dietro l’angolo. Nicola non vuole andare via ora, però a breve dovrà farlo con o senza Gemma.