Matilde Brandi piange in diretta per il papà scomparso

Matilde Brandi piange

Matilde Brandi piange a Vieni da Me. Caterina Balivo è tornata da qualche settimana con la sua trasmissione, Vieni da Me. Questa in corso, è l’ultima settimana per il programma del primo pomeriggio di Rai 1 e, forse, si tratta dell’ultima edizione.

Infatti, gira voce che Caterina Balivo vorrebbe non ripetere l’esperienza con il talk show che precede la messa in onda della soap campione d’ascolti, Il Paradiso delle Signore che quest’anno ha realizzato ascolti record.

Matilde Brandi e il papà scomparso

Matilde Brandi piange a Vieni da Me per il papà morto qualche mese fa a Vieni da Me. Ripromessasi più volte, durante la diretta, di non piangere, la Brandi non è riuscita a trattenere le sue emozioni. La showgirl è stata più volte ospite nella trasmissione della Balivo dove ha parlato delle difficoltà della mamma malata e poi morta di Alzheimer. “Voglio pensare a tutte le persone a cui sono mancate i propri nonni per Coronavirus” specificando che il papà non è morto per il suddetto virus, ma per linfoma di Hodgkin.

È stata un’intervista difficile per Matilde Brandi, che ha più volte pianto, come sono state difficili le precedenti interviste dalla Balivo dove ha raccontato il dolore per sua mamma. Un dolore reso ancora più difficile da sopportare, visto che, a causa del coronavirus, non sono stati celebrati i funerali del genitore.

Il dolore per la mamma morta

Matilde Brandi è stato già più volte ospite in passato da Caterina Balivo nel suo Vieni da Me, dove ha raccontato la morte di sua mamma. “Un genitore con l’Alzheimer non lo auguro a nessuno” diceva la Brandi in lacrime, durante una puntata passata della trasmissione. Tale momento è stato fatto rivedere alla showgirl durante l’intervista. “Io sono da sola, perché quando ti mancano i genitori rimani sola. Ti si chiude un cerchio ed ora sono io la mamma e, spero il più tardi possibile nonna” ha affermato la Brandi.

Matilde Brandi è stata una delle concorrenti dell’edizione 2018 di Tale e Quale Show. Edizione, in cui è finita dodicesima, all’ultimo posto dietro il ballerino di Ballando con le stelle Raimondo Todaro. Alla fine dell’intervista, è stato fatto vedere a Matilde Brandi un video sul papà che l’ha fatta piangere tantissimo.