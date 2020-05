Giorgia Meloni al veleno contro Roberto Saviano: “Ha ingiuriato i commercialisti, chieda scusa” [VIDEO]

Roberto Saviano e le parole di fuoco contro i commercialisti

Domenica scorsa su Rai Due, Roberto Saviano è intervenuto a Che Tempo Che Fa, lo storico talk condotto dal giornalista ligure Fabio Fazio. Il noto scrittore e creatore di Gomorra, stando alle dichiarazioni di Giorgia Meloni, avrebbe pronunciato delle parole ingiuriose nei confronti di alcuni commercialisti.

Secondo il professionista partenopeo spesso sono quest’ultimi a segnalare alla criminalità organizzata le potenziali vittime di usura. Affermazioni che per il leader di Fratelli d’Italia sono indegne del servizio pubblico. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’è successo nelle ultime ore.

La rabbia di Giorgia Meloni: il duro sfogo su Facebook

Attraverso un lungo post condiviso sulla sua pagina Facebook, seguita da oltre un milione e mezzo di fan, Giorgia Meloni ha puntato il dito contro Roberto Saviano. Senza giri di parole, la Parlamentare riferendosi allo scrittore gli ha consigliato di denunciare alle autorità competenti tutti quei commercialisti che svolgono tali attività.

Ma per la deputata che ha indetto una manifestazione per il prossimo 2 maggio, insultare a vanvera un’intera categoria che quotidianamente svolge il proprio lavoro tra mille difficoltà non è una cosa per niente tollerabile. Sempre sul noto social network, la Meloni ha chiesto all’autore di Gomorra di porgere le proprie scuse ai commercialisti.

Ma non è finita qui, infatti ha consigliato al conduttore di Che Tempo Che Fa, Fabio Fazio di prendere immediatamente le distanze da quelle vergognose dichiarazioni. Arriverà la replica da parte di Saviano e del giornalista ligure? (Continua dopo il video)

Le parole ingiuriose pronunciate a "Che tempo che fa" da Roberto Saviano, secondo il quale sarebbero spesso i… Gepostet von Giorgia Meloni am Sonntag, 24. Mai 2020

Roberto Saviano dice la sua sullo sbarco di immigrati in Sicilia

Oltre a parlare dei commercialisti, Roberto Saviano a Che Tempo Che Fa ha esternato anche sull’immigrazione. In questi giorni a Palma di Montechiaro, un comune in provincia di Agrigento sono arrivati circa 400 extracomunitari provenienti dalla Tunisia. Ospite nel talk domenicale di Fabio Fazio che il prossimo anno potrebbe tornare su Rai Tre, il noto scrittore napoletano ha dato una versione personale del problema.

Rivolgendosi al pubblico della tv di Stato, l’ideatore di Gomorra ha detto: “Quello che è avvenuto è epocale: la dimostrazione che ci hanno sempre raccontato delle fesserie. Il tema migrazione in queste ore si sta mostrando per quello che è: l’incapacità dei governi di gestire e non un’invasione” .