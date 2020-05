Alessandro Graziani nella bufera dopo il no a Giovanna Abate: “Falso, c’avete scassato…” (FOTO)

Nella puntata odierna di Uomini e Donne sono stati affrontati numerosi argomenti. Tra questi, si è parlato molto anche del trono di Giovanna Abate e dei suoi corteggiatori. Ad un certo punto della messa in onda, però, Maria De Filippi ha chiesto ad Alessandro Graziani cosa avrebbe risposto nel caso in cui Giovanna lo avesse scelto, la sua risposta ha scatenato una bufera.

Il giovane, infatti, dopo aver professato quasi amore nei confronti della tronista romana, ha detto che le avrebbe risposto di no. Subito dopo tali affermazioni, Andrea Zolli, amico di Sammy Hassan, ha pubblicato dei contenuti molto pesanti contro il ragazzo.

La bufera su Alessandro Graziani

Il trono di Giovanna Abate è quasi agli sgoccioli. La ragazza, infatti, sta per scegliere uno tra i tre corteggiatori che le sono rimasti. In vetta alla classifica c’è, sicuramente, Sammy, cavaliere a cui l’Abate ha sempre dimostrato tanto. Dall’altra parte, invece, c’è Alessandro Graziani, il quale è sempre stato apprezzato, tranne che nella puntata appena andata in onda per cui è finito nella bufera. La conduttrice, infatti, gli ha chiesto se avesse risposto di si a Giovanna nel caso in cui lo avesse scelto.

Ebbene, il giovane ha spiazzato tutti dicendo che, per adesso, le direbbe di no. Tutti sono rimasti basiti, in quanto nessuno si aspettava una simile reazione. Il protagonista, infatti, ha deciso di tornare dopo essere stato quasi eliminato da Giovanna in quanto mosso da sentimenti sinceri. Per tale ragione, la sua risposta negativa ha lasciato davvero tutti senza parole.

Amico di Sammy contro Alessandro

Subito dopo la messa in onda della puntata, dunque, Alessandro Graziani è finito nella bufera. Molti utenti dei social lo hanno pesantemente attaccato. Il più duro è stato un amico di Sammy, il quale ha difeso a spada tratta Hassan attaccando pesantemente il rivale. Andrea, nel caso specifico, ha dato del falso a Graziani e poi si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa.

I telespettatori, infatti, hanno più volte attaccato il suo amico dicendogli di non essere realmente interessato a Giovanna. Adesso, però, è Alessandro ad aver dimostrato di essere lì solo per giovare. Per tale motivo, Zolli ha detto che aspettava tutte queste persone al varco perché, prima o poi, gli individui si rivelano e la verità viene sempre a galla.