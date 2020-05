Un posto al sole, puntate 1-5 giugno 2020: Angela sporge denuncia

Ancora una settimana di repliche per la soap opera partenopea Un posto al sole. Gli ascolti restano comunque buoni, stando ai dati Auditel. Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dall’1 al 5 giugno 2020, Angela prenderà coraggio e andrà a denunciare l’abuso subito. La Poggi non riuscirà a dimenticare quanto accaduto e ciò si ripercuoterà anche sul rapporto con Franco.

Nelle puntate settimanali di Un posto al sole, Nunzio verrà assalito dai sensi di colpa. Intanto, Guido e Lory torneranno insieme ma non senza problemi. Il Del Bue infatti, deve fare in modo che Virgilio non venga a sapere della sua scelta romantica.

Un posto al sole, trame prossima settimana: Serena lavora a casa Ferri

Nelle puntate della soap in onda la prossima settimana, Nunzio proverà a chiedere scusa a Franco, ma senza grandi risultati. Serena invece andrà a lavorare a casa di Roberto Ferri. La ragazza verrà destabilizzata da una sorpresa di Tommaso, deciso a non perderla. Stando alle anticipazioni di Un posto al sole, Niko metterà in difficoltà Micaela, chiedendole di poterla incontrare insieme alla sorella. Arriverà finalmente la verità?

Proseguendo con le puntate di Un posto al sole, Manuela si trasformerà in Micaela, seducendo l’ignaro Niko. La sorpresa di Tommaso invece, rischierà di mettere nei guai Serena. Come se non bastasse, la ragazza avrà anche delle discussioni con Teresa per via delle loro differenti vedute.

La denuncia di Angela

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dall’1 al 5 giugno, Angela deciderà di denunciare la violenza subita. Facendosi coraggio, andrà così a sporgere denuncia. Più tardi, dovrà affrontare anche Franco, che reagirà in maniera inaspettata. La sua decisione farà rimanere di stucco la compagna. Nunzio invece proverà a non farsi coinvolgere troppo, ma Franco non lo perderà di vista, preoccupato che si possa mettere ancora nei guai. Renato e Raffaele litigheranno per la gestione del wi-fi, dando vita ad un esilarante teatrino.

Infine, negli episodi in replica su Rai 3 di Un posto al sole, Micaela capirà di non poter gestire ancora per molto tempo la sua idea di trasformarsi nella sua gemella dalla personalità opposta. Urge chiarire al più presto con Niko, se non vuole perderlo per sempre. Dopo essersi messa con il giovane Poggi, la sorella di Serena penserà ad un piano perfetto per non destare sospetti sull’esistenza del suo alter ego. Cosa avrà in mente? Non resta che attendere le puntate della prossima settimana per scoprire tutti i dettagli.