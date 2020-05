Chiude Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio: la Rai trova il sostituto

Che Tempo Che Fa chiude: la nuova programmazione domenicale di Rai Due

La stagione 2019/2020 di Che Tempo Che Fa si è conclusa nella serata di domenica 24 maggio 2020. Il padrone di casa Fabio Fazio con la partecipazione da Luciana Littizzetto e di Filippa Lagerback, ultimamente in collegamento per l’emergenza Coronavirus, hanno annunciato che era l’ultimo appuntamento. Quindi, dalla prossima settimana, ovvero il 31 maggio il giornalista ligure con Che Tempo Che Fa, ma anche con l’anteprima Che Tempo Che Farà e il Tavolo, non sarà più in onda.

Cosa verrà trasmesso al posto dello storico talk? Dopo mesi di programmazione, i dirigenti della seconda rete Rai hanno optato per un doppio episodio del telefilm N.C.I.S. Los Angeles. Invece nella seconda serata andrà in onda inizialmente un episodio di Hawaii Five-0 e successivamente due appuntamenti di N.C.I.S. News Orleans.

Fabio Fazio potrebbe traslocare di nuovo su Rai Tre

Nelle ultime settimane sui vari portali web si è parlato molto del futuro di Che Tempo Che Fa. Tra le tantissime ipotesi che abbiamo letto su internet, quella che sembra più veritiera, vede il probabile ritorno del giornalista ligure Fabio Fazio sulla terza rete della tv di Stato. La cosa certa è che lo storico talk si rifarà. A confermare la notizia ci ha pensato lo stesso professionista Rai, invitando per la prossima stagione la collega Paola Perego.

Domenica scorsa quest’ultima era in l’intervista collegamento Skype dalla sua abitazione, raccontando il dramma vissuto tempo fa. Il padrone di casa, infatti, ha detto alla moglie di Lucio Presta di volerla ospite in studio di Che Tempo Che Fa il prossimo settembre. Ovviamente la diretta interessata ha accettato l’invito.

L’annuncio di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Inoltre, come si legge sul noto portale web TV Blog, il giornalista ligure Fabio Fazio domenica sera 24 maggio 2020 in diretta a Che Tempo Che Fa, salutando i telespettatori di Rai Due ha affermato: “Purtroppo questa è la nostra ultima puntata, ma ci rivedremo nella prossima stagione”.

Come accennato prima, al momento non sappiamo in quale rete ritroveremo Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Ricordiamo che per tanti anni il talk è andato in onda su Rai Tre, poi visto il grande successo è stato trasferito sulla prima rete, ma dopo tre edizioni è finito su Rai Due. Da qualche giorno, invece, si parla di un possibile ritorno al canale iniziale.