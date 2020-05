Anticipazioni Uomini e Donne oggi pomeriggio: Valentina prova a conquistare Sirius, Gemma furiosa (VIDEO)

Dalle anticipazioni trapelate su Witty tv, nella puntata del 26 maggio 2020 di Uomini e Donne ne accadranno davvero delle belle. L’attenzione sarà incentrata, ancora una volta, su Gemma e i suoi corteggiatori, in particolar modo Sirius.

Quest’ultimo, nella precedente puntata, ha rifiutato tre nuove corteggiatrici, ma ha mostrato un interesse particolare per Valentina, la quale ha subito “approfittato” della situazione. La dama ha chiesto al giovane di scambiarsi messaggi su Whatsapp.

Esterna romantica tra Gemma e Sirius a Uomini e Donne

Nella puntata del 26 maggio di Uomini e Donne vedremo che Gemma darà luogo ad uno sfogo dietro le quinte contro Valentina. La dama bianca non si capaciterà dell’atteggiamento della donna, al punto da arrivare ad accusarla di volerle sottrarre il suo corteggiatore. La quarantenne, in realtà, non ha mai negato di essere attratta dal ventiseienne. Proprio per questo motivo, farà di tutto per cercare di attirare la sua attenzione.

Nel frattempo, Nicola e Gemma si lasceranno andare ad un’esterna molto romantica. Il cavaliere porterà la sua dama in un contesto molto legante ed entrambi saranno vestiti di tutto punto. Lui sarà in giacca e cravatta, mentre lei indosserà un abito principesco. In tale occasione, la Galgani coglierà la palla al balzo per chiedere al suo interlocutore cosa provi realmente per lei. Durante la messa in onda di domani, dunque, scopriremo quale sarà la sua risposta. (Clicca qui per il video)

Nella puntata del 26 maggio Valentina spiazza

Una volta tornato il collegamento con lo studio, però, vedremo che Gemma farà una triste scoperta. Maria De Filippi le dirà che Valentina ha chiesto il numero di Sirius in modo da poter conversare in privato con lui. Questo, ovviamente, farà perdere le staffe alla dama torinese. Nella puntata di Uomini e Donne del 26 maggio, infatti, vedremo che le due protagoniste avranno una discussione molto accesa. Valentina sbotterà contro la sua interlocutrice dicendole che Nicola non è affatto di sua proprietà, quindi lei può fare ciò che vuole.

La cosa più interessante da scoprire, però, riguarda la reazione del corteggiatore. Nicola avrà accettato la nuova pretendente? Successivamente, poi, vedremo che per Gemma arriverà un nuovo cavaliere di nome Alfonso, Quest’ultimo dirà di essere pronto a “gareggiare” con Sirius allo scopo di riuscire a conquistare il cuore della settantenne. Infine, verrà dato spazio anche ad altri protagonisti del parterre. Al centro dello studio, infatti, siederanno Giordano, Alessandro M. e Marco.