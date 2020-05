Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 26 maggio 2020: Nicola e Valentina si sentono di nascosto, Gemma nera [VIDEO]

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione di Uomini e Donne. Le anticipazioni sulla puntata che andrà in onda oggi pomeriggio 26 maggio 2020, il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere la nuova esterna fra il 26enne Sirius e Gemma. Quest’ultima nello studio 6 dell’Elios in Roma accuserà Valentina Autiero di scambiarsi likes su Instagram con Nicola Vivarelli, mentre arriverà anche un nuovo corteggiatore per la piemontese e tre corteggiatori per Aurora.

Sul portale Witty Tv è contenuto il video spoiler dell’appuntamento odierno del Trono over. All’inizio della clip si può vedere una parte dell’esterna fra la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino e il suo giovane spasimante. I due l’hanno realizzata all’interno di uno studio con una scenografia che ricorda un palazzo reale, per vivere una serata come nelle favole. Il ragazzo è vestito con un abito elegante, mentre la rivale di Tina Cipollari ha un vestito antico.

Gemma Galgani e Valentina Autiero in contrasto per Sirius

Ad un della clip si vede Gemma Galgani farà una domanda a Nicola Vivarelli, ovvero cosa prova per lei. Le anticipazioni della puntata di oggi svelano che si vedrà lo sfogo post registrazione della torinese sul divanetto dietro le quinte. Gems non approva il corteggiamento di Valentina nei confronti di Sirius.

La 70enne, in riferimento a alla dama capitolina, ha detto: “Ma si può essere così maligni, così perfidi?“. A quel punto la conduttrice Maria De Filippi chiederà a quest’ultima: “Tu hai chiesto a lui di scambiarvi messaggi su WhatsApp?”. Dopo tale quesito scoppierà un’accesa discussione fra le due protagoniste del Trono over.

Un nuovo cavaliere per Gemma, tre per Aurora

Gli spoiler dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano che Gemma sarà una furia e pretenderà da Valentina e Nicola cosa è successo realmente tra i due. “Devono dire tutta la verità”: tuonerà la torinese che sarà visibilmente arrabbiata arrivando a rivolgersi a alla dama romana con le seguenti parole: “Non parlare più, non mettere più il becco”.

Ma la rivale in amore non resterà a guardare, replicando così: “Ma che è roba tua?”. La piemontese vorrà sapere da entrambi se tra loro c’è uno scambio di likes su Instagram?. Il video spoiler mostra anche un nuovo corteggiatore che arriverà in studio per la Galgani, mentre anche la dama Aurora avrà tre nuovi corteggiatori da conoscere. Ecco la clip anticipazione: