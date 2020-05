Asia Argento imita Madonna, ma l’immagine non è proprio piaciuta (FOTO)

L’imitazione di Asia Argento verso Madonna non è stata apprezzata dai fan, l’attrice è stata pesantemente insultata

E’ bufera su Asia Argento, l’attrice è stata insultata dagli utenti sui social per una imitazione non riuscita. Cosa ha fatto? La Argento ha provato ad imitare la celebre pop star come era immortalata in uno scatto pubblicato qualche giorno fa sul suo profilo Instagram. Madonna nella foto indossa un reggiseno trasparente, un tanga nero ed è in posa provocante.

Con i suoi 62 anni la cantante sembra una ragazzina e il suo fisico scolpito ha fatto letteralmente andare i fan in tilt. Lo scatto ha conquistato ben 851mila like ed è stato fatto da firma di Steven Klein. Sotto la foto vi era anche una didascalia in cui diceva che si era laureata all’Università del ‘Non me ne fotte niente’ con successo. Madonna ringraziava anche chi era andato alla sua cerimonia di laurea. (Continua dopo la foto)

Asia Argento e lo scatto riuscito male

Lei è una grande fan di Madonna e lo scatto le è piaciuto tanto che ha avuto voglia di imitarla. Così ha colto la palla al balzo e ha postato uno scatto che somiglia a quello della famosa star. Nella foto anche Asia mostra i capezzoli e assume una posa provocante. Nella foto in bianco e nero la Argento fuma e tesse le lodi di Madonna, ma cerca anche di provocare i suoi followers.

I fan non hanno praticamente apprezzato lo scatto e hanno ritenuto che non ha nulla a che vedere con quello di Madonna. Anzi, hanno trovato l’imitazione della Argento volgare e così hanno cominciato a insultarla. Sono stati in tanti a dirle parole pesanti e a condannarla per il cattivo gesto che aveva fatto. La Argento però ha reagito subito e si è difesa, ma purtroppo non ha conquistato il suo pubblico social.

Pioggia di insulti per la Argento

Lo scatto di Madonna è invece piaciuto subito ai fan e lei sì che non fallisce mai. I suoi followers sono rimasti sbalorditi e hanno mostrato di gradire moltissimo la foto in cui appare seminuda. La trasgressione della Ciccone non è passata inosservata ed ha colpito veramente, mentre quella operata dalla Argento è sembrata una caricatura.

L’esperimento per Asia quindi non è riuscito e il suo invito provocatorio non ha raccolto i consensi che sperava. La cascata di insulti che le è piovuta addosso sembra averla spiazzata.