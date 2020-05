Rita Rusic attacca Barbara D’Urso per difendere Clizia e Paolo

E’ polemica sul primo incontro fra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, la coppia è stata attaccata da Barbara D’Urso ma ecco che a difenderli c’è Rita Rusic

E’ scoppiata la bufera su quello che doveva essere il primo incontro tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due dovevano vedersi per la prima volta in diretta televisiva durante il programma di Barbara D’Urso, ma invece si erano già incontrati. La conduttrice lo ha scoperto ed è andata su tutte le furie.

A prendere le difese dei due giovani è intervenuta Rita Rusic, che sul web ha difeso a spada tratta la coppia. Anche lei ex concorrente del GF Vip è voluta scendere in campo per difendere la loro storia d’amore, però è stata attaccata. Ma cosa è successo esattamente? La coppia avrebbe dovuto vedersi per la prima volta in un diretta della D’Urso, visto che erano separati a causa della quarantena.

Rita Rusic difendere Clizia e Paolo e attacca la D’Urso

Invece, quando sono stati in diretta a ‘Live-Non è la D’Urso‘ hanno fatto una messinscena, infatti la coppia si era già vista il giorno prima. Il primo incontro di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in diretta era quindi finto e i followers si sono lamentati. La diretta è andata in onda il 24 maggio 2020, ma proprio mentre i due erano in onda Barbara D’Urso lancia la bomba.

Infatti, la conduttrice ha detto che una autrice le stava dicendo che loro due si erano già incontrati prima di quel momento. La D’Urso ha chiesto ai due ragazzi di dire la verità, altrimenti non avrebbe avuto senso chiamarlo incontro esclusivo. Barbara ha detto con fermezza che lei non poteva prendersi gioco del pubblico.

Clizia e Paolo hanno ammesso di essersi visti il giorno prima

E così Clizia e Paolo hanno ammesso che si erano visti il giorno prima! Finita quindi la sorpresa, Barbara è scoppiata e ha detto che l’avevano delusa fortemente! Come detto prima, a prendere le difese della coppia è stata Rita Rusic, che ha anche attaccato la D’Urso.

La Rusic ha sottolineato che l’amore è più forte delle regole della tv e che è capace di stravolgere tutto. Una utente ha anche aggiunto che la D’Urso si è vendicata perché non ha avuto l’esclusiva. Ma la Rusic ha ribadito che invece l’esclusiva televisiva la D’Urso l’ha avuta e che le cose sarebbero potute andare diversamente. Ma invece non è stato così!