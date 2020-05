Giovanna Abate, gelosie ed eliminazione tra i corteggiatori

Giovanna Abate sta proseguendo il suo percorso a Uomini e Donne in maniera spedita senza che, però, manchino le incomprensioni. Questo vale soprattutto nei confronti di due dei suoi corteggiatori, Sammy Hassan e Alessandro Graziani. Alla gioia per il corteggiamento del terzo “pretendente”, l’Alchimista Davide Basolo, si contrappone l’incertezza per il comportamento degli altri.

Diverse sono state le incomprensioni che si sono susseguite tra Giovanna e i suoi due “storici” corteggiatori. La situazione sembra essere degenerata dopo il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. Che dire, poi, delle dichiarazioni di entrambi i corteggiatori che hanno preannunciato un bel no alla tronista? Vediamo cos’è successo nell’ultima puntata.

Giovanna Abate, le discussioni infinite con Sammy

Che Giovanna Abate e Sammy Hassan si piacciano, e pure molto, non è un segreto per nessuno. La ragazza non ha mai nascosto il suo interesse per il ragazzo che, però, è parso molto distante durante e dopo la quarantena da Covid-19. La ragazza si lamenta del fatto che i due, da diverso tempo a questa parte, non riescono a portare avanti la loro conoscenza soffermandosi sempre su discussioni spesso inutili.

Giovanna, secondo Sammy, è spesso pesante ed il loro potrebbe essere un amore passionale, sì, ma anche malato per molti versi. Circostanza, questa, che gli fa non poca paura. La discussione si è poi spostata sull’ipotetico “no” paventato da Sammy durante la scorsa puntata. “Se ti volevo dire di no me ne andavo” ha confessato il ragazzo. Ma cosa significherà? Se Giovanna Abate dovesse sceglierlo dirà forse di sì?

L’autoeliminazione di Alessandro Graziani

Giovanna Abate non ha discusso soltanto con Sammy ma c’è stato modo di farlo anche con Alessandro Graziani. Il ragazzo, finito anch’egli nella bufera per aver detto che la sua risposta ad un’eventuale scelta sarebbe stata negativa, è arrivato deciso in studio. La stessa Maria De Filippi ha comunicato, dopo poco, che Alessandro si sarebbe eliminato e non sarebbe mai più tornato.

Qual è il motivo di questa scelta? Secondo il ragazzo, Giovanna Abate è più interessata agli altri due corteggiatori e non lo porrà mai sul loro stesso piano. Inutile, dunque, la sua permanenza in studio. Tra le altre cose, anche il fatto di essere tornato in studio dopo essere andato via la prima volta è stato giudicato un grave errore da non ripetere mai più. Alessandro, dunque, ha gettato la spugna lasciando campo libero a Davide e a Sammy. Chi sarà la scelta?