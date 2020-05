Alena Seredova, i primi scatti con la figlia appena nata (Foto)

Alena Seredova ha riassaporato, per la terza volta, la gioia immensa di diventare mamma. L’ex di Gigi Buffon, infatti, ha dato alla luce una bella bambina c ui ha dato il nome di Vivienne Charlotte. Una bimba che ha scatenato la gioia dei tantissimi fans della donna che attendevano con ansia di vedere la piccola nuova nata.

Mamma Alena ha soddisfatto, nelle ultime ore, questo desiderio dei fans mostrandosi, per la prima volta, in tenerissimi scatti con la sua piccola Vivienne Charlotte. Fotografie che, come ovvio che sia, hanno fatto il giro del web e hanno raccolto, in pochissimo tempo, tantissimi like e una valanga di auguri.

Alena Seredova, la prima femminuccia è nata

Alena Seredova è diventata mamma, pochi giorni fa, di una bambina. Si tratta della prima femminuccia per la donna che è già, lo ricordiamo, madre di due maschietti. Dalla lunga relazione con Gigi Buffon, infatti, sono nati Louis Thomas e Dvid Lee rispettivamente di 12 e10 anni. La prima figlia femmina, dunque, ha portato con lei un tocco di gioia molto particolare.

Un fiocco rosa atteso da tanto tempo che, quindi, ha portato tanto amore nella vita di Alena Seredova e in quella del suo compagno Alessandro. Sia la madre che la neonata stanno benissimo, sono già uscite dall’ospedale ed hanno iniziato a godere a pieno della nuova vita familiare. Vita fatta di sorrisi, pannolini, pappe e magari anche notti insonni ma che non si cambierebbe mai per nulla al mondo.

Tenera foto di felicità

A dimostrare quanto l’arrivo di Vivienne Charlotte abbia portato gioia e serenità ad Alena Seredova e al proprio compagno, ci pensano le fotografie che la stessa Seredova pubblica sui propri profili social. Su Instagram, soprattutto, sono comparse diverse storie che mostrano, per la primissima volta, Alena Seredova insieme alla sua piccola.

Fotografie che raccontano una quotidianità bellissima in cui si vede una Alena Seredova raggiante, bellissima seppur del tutto al naturale e senza un filo di trucco. Per rendercene conto basta guardare una delle foto simbolo di questa prima settimana con la piccola Charlotte. La bimba, sul petto della mamma, di spalle accanto ad un viso raggiante della neo mamma.

Dopo un periodo di forti sofferenze, dovute alla fine del matrimonio con Buffon, questa bimba ha riportato la gioia nel cuore di Alena Seredova. Immancabili tantissimi commenti social sia dai fans comuni che da personaggi famosi come Alfonso Signorini e Tosca D’Aquino.